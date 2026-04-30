Visitas embajadora EUA

El modelo de gestión de la embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Leah Francis Campos, no se expresa en discursos solemnes ni se encierra en los salones diplomáticos tradicionales.

Su estilo se proyecta en el terreno, con una lógica de presencia activa, selectiva y calculada que redefine el alcance de la diplomacia contemporánea.

Sus desplazamientos -visitas puntuales a sectores estratégicos, encuentros fuera de los circuitos oficiales y contacto directo con actores sociales diversos- revelan una forma de diplomacia que no observa desde la distancia, sino que interviene desde la cercanía.

No se trata de recorridos protocolares, sino de una arquitectura de influencia cuidadosamente diseñada. Cada visita responde a una lógica de posicionamiento. Ya sea en espacios comunitarios, académicos o productivos, estas incursiones configuran una cartografía del poder blando.

Campos no se limita a relacionarse con las élites políticas tradicionales; también se inserta en territorios donde se construye legitimidad social y opinión pública.

Ese desplazamiento rompe con la diplomacia clásica de élite y abre paso a una estrategia de influencia más horizontal, pero no por ello menos estructural.

Desde una lectura política, este patrón cumple tres funciones centrales. Primero, permite identificar liderazgos emergentes fuera de las estructuras formales del Estado. Segundo, facilita la creación de redes de contacto que pueden tener utilidad estratégica en el mediano plazo. Tercero, construye una narrativa de cercanía que reduce la percepción de distancia entre la representación estadounidense y la ciudadanía dominicana.

A esto se suma un componente clave: la selección de los sectores visitados. Educación, tecnología, seguridad y juventud no aparecen como temas aislados, sino como prioridades explícitas de una agenda de influencia.

Cada encuentro funciona como una señal política que delimita intereses y áreas de intervención. Este enfoque también opera como una forma de diplomacia preventiva.