Ciudad del Vaticano, 19 de Septiembre (EFE).- El papa León XIV aseguró este viernes que “es crucial fomentar la corresponsabilidad y el protagonismo de las familias en la vida social, política y cultural, promoviendo su valiosa contribución en la comunidad”, en un discurso a los participantes en el encuentro promovido por el Consejo Episcopal Latinoamericano y del Caribe (CELAM).

El papa estadounidense y peruano recordó que, como escribió su antecesor, Francisco, en su exhortación ‘Amoris laetitia’, “hoy en día hay auténticas amenazas a la dignidad de la familia, como, por ejemplo, los problemas relativos a la pobreza, la falta de trabajo y de acceso a los sistemas de salud, los abusos a los más vulnerables, las migraciones, las guerras».

En su discurso en español al organismo latinoamericano también citó la carta del papa Juan Pablo II ‘Sollicitudo rei socialis’ en la que se afirmaba que “las instituciones públicas y la Iglesia tienen la responsabilidad de buscar cómo promover el diálogo y fortalecer los elementos en la sociedad que favorezcan la vida en familia y la educación de sus miembros».

Y a este propósito remarcó que “es crucial fomentar la corresponsabilidad y el protagonismo de las familias en la vida social, política y cultural, promoviendo su valiosa contribución en la comunidad».

También invitó a “pensar en nuestras raíces- a la fe recibida de nuestros padres” y “a la oración perseverante de nuestras abuelas desgranando las cuentas del rosario, a su vida sencilla, humilde y honesta que, como fermento, sostuvo a tantas familias y comunidades«.

Y concluyó pidiendo la intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret para que sea “respuesta al grito desesperado de ayuda de tantas familias«. EFE