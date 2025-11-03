Puerto Plata, RD. – La magia del destino Puerto Plata brilló con fuerza durante el Fam & Press Trip de Copa Airlines y Copa Vacations, celebrado del 28 de octubre al 1 de noviembre, una experiencia que reunió a más de un centenar de agentes de viajes, periodistas e influencers de toda Latinoamérica, quienes vivieron de cerca la autenticidad, diversidad y calidez que distinguen a la costa norte dominicana.

La iniciativa fue organizada por el Ministerio de Turismo (MITUR), en coordinación con el Clúster Turístico del Destino Puerto Plata, la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Empresas Turísticas del Norte (Ashonorte) y otras asociaciones del sector, con el objetivo de mostrar las múltiples facetas que hacen de Puerto Plata un destino completo, versátil y lleno de vida.

El itinerario combinó aventura, naturaleza, cultura y hospitalidad, a través de una agenda que incluyó experiencias en Chukka Caribbean Adventures, los famosos 27 Charcos de Damajagua y Ocean World Adventure Park, donde los visitantes exploraron su ecosistema marino y disfrutaron de un almuerzo caribeño frente al mar.

Quizas te interese: Caso Camaleón: Jochi Gómez Canaán operaba oficina paralela al Ministerio de Defensa con equipos ilegales

Classic Cars de Ecomotions

Los participantes también realizaron un recorrido cultural a bordo del Trolley Bus y los Classic Cars de Ecomotions, visitando los museos del Centro Histórico, la Casa del Ron Macorix y otros puntos emblemáticos que reflejan el patrimonio y la esencia de la ciudad.

Durante una cena-presentación en el Centro de Convenciones Blue JackTar, propiedades hoteleras y tour operadores locales exhibieron la calidad de su oferta turística, en un ambiente de networking, cultura y folclore que exaltó el orgullo de la región.

El 30 de octubre, el grupo se trasladó a Sosúa y Cabarete, donde visitaron los hoteles Amhsa Marina & Ocean Club y Viva Wyndham, y participaron en una fiesta temática al estilo Cabarete en Villa Taina, que capturó la esencia libre y vibrante del litoral norte.

El cierre del evento fue un auténtico espectáculo natural con la excursión a Cayo Arena, organizada por Camel Exploring Safari junto a Dominicana Experience DMC, donde los invitados navegaron entre aguas cristalinas y paisajes paradisíacos que consolidan a este enclave como una joya del Caribe.

La Lola Beach Club

Esa misma noche, la fiesta de clausura tuvo lugar en La Lola Beach Club, en el Malecón de Puerto Plata, con el respaldo de la Alcaldía Municipal. Los asistentes disfrutaron de una velada frente al mar con la animación del grupo Tribu Cibao, en un ambiente de alegría, música y folclore que cerró con broche de oro la semana de actividades.

Durante el evento, Birgitt Heinsen, presidenta del Clúster Turístico del Destino Puerto Plata, destacó que el encuentro reafirma el posicionamiento de la provincia como un referente del turismo del Caribe.

“Queremos agradecer al Ministerio de Turismo, a Copa Vacations y Copa Airlines por creer en Puerto Plata y hacer posible esta acción que conecta a Latinoamérica con nuestro destino”, expresó Heinsen.

“Ha sido un honor recibirles en esta tierra donde el mar y el cielo se abrazan. Esperamos que se lleven el recuerdo de nuestra gente y nuestra alegría, y que al compartir sus vivencias se conviertan en embajadores de Puerto Plata”, agregó. Copa Airlines

Los participantes representaron a Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador, México y Trinidad & Tobago, mercados estratégicos para la expansión regional que impulsa Copa Airlines.

Los ejecutivos de la aerolínea destacaron la excelente coordinación, la hospitalidad y el potencial del destino para el mercado latinoamericano, reconociendo el trabajo conjunto del Ministerio de Turismo, el Clúster Turístico, Ashonorte, la Asociación de Hoteles de Playa Dorada, Ashoresoca, ADSS y el sector privado, como ejemplo de sinergia efectiva que fortalece la promoción internacional de la República Dominicana.