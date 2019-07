Hace declaraciones

Pablo Lyle ha hecho sus primeras declaraciones desde que está envuelto en la acusación de homicidio involuntario. A la salida de la corte a donde acudió para una audiencia, el actor se acercó a la prensa que estaba cubriendo el caso.

Agradece apoyo

“Esta es la primera vez que tengo la oportunidad de estar frente a ustedes, solamente quería agradecer el interés de todos por esto que está pasando. Quisiera también agradecer a la gente que ha mandado señales de apoyo y de amor y cariño y que agradezco infinitamente. Son momentos que ustedes saben hay un proceso en camino y no puedo hablar más, quiero agradecerles mucho”, dijo Lyle marchándose posteriormente. La nueva audiencia del actor será el 22 de agosto.

Gira de celebración

Lucky Peterson ha entrado en Córdoba aullando a la luna en su primer y único concierto en España con motivo de la gira que está dando por todo el mundo para celebrar que hace ya 50 años desde que, siendo un chiquillo de 7 años, puso un pie en un estudio.

Guitarra en manos

En aquel entonces seguro que el bueno de Peterson iba a la iglesia cada domingo. Hoy, aquel niño es un señor que lleva la iglesia dentro de su órgano y de su garganta y que seguramente lleve al diablo de los clubes de mala muerte -como el de su padre- en las manos con las que empuña y rasga su guitarra cada vez que la coge. Y aunque es mucho mejor teclista, la imagen que ha dejado del concierto de hoy la ha protagonizado con una guitarra en las manos.

10 temporadas más

Kris Jenner estaría negociando un nuevo contrato con el canal E! para mantener a su reality show familiar al aire por más tiempo. Según la revista Star, Kris convenció a su familia y productores para que Keeping Up With the Kardashians esté otra década en la tv.

Expectativas

Una fuente cercana a la matriarca de las Kardashians de 63 años de edad, dijo que Jenner tiene muchas expectativas para seguir con sus ganancias.

“Kris les está diciendo a todos sobre los últimos números de audiencia y está segura de que obtendrá nuevos contratos para todos ellos”, comentó el informante.

Asimismo agregó que “Kris está buscando otras 10 temporadas, y al parecer sus hijas están de acuerdo con eso por ahora”.