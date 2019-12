Más mujeres

Siete mujeres más se han unido a la acusación contra Cuba Gooding, Jr. de de conducta sexual inapropiada. El actor se declaró inocente de los cargos de delitos menores de tocamientos forzados y abuso en relación con encuentros con tres mujeres en Nueva York.

19 en camino

Los fiscales presentaron documentos judiciales que detallaban más reclamos de siete mujeres, con acusaciones que datan de 2003 y abarcan 6 estados, incluidos Nueva York, California y Texas.

Cada una de las acusaciones de las nuevas demandantes se detallaron en un intento de los fiscales de persuadir a un juez para que les permitiera presentar las otras 19 demandas de mujeres en la corte, para probar que existe un patrón de abuso sexual por parte del ganador del Oscar.

Consumió Opioides

El rapero Juice Wrld consumió opioides en su jet privado antes de su muerte, confirmaron funcionarios policiales. Los agentes esperaban en el aeropuerto tras la denuncia de que ese vuelo transportaba armas y drogas.

Policía lo esperaba

En la búsqueda de carros de equipaje cargados con bolsas desde el avión, un perro rastreador hizo una “alerta positiva”, momento en el cual los agentes encontraron numerosas bolsas de presunta marihuana, botellas de jarabe para la tos recetado, tres pistolas, balas perforadoras de metal y “revistas de municiones de alta capacidad”. Fue durante la búsqueda que el rapero comenzó a tener convulsiones. Después de que su novia dijo que había estado tomando Percocet, un analgésico opioide.

Sorprendida

La actriz y cantante de música pop, Olivia Newton-John quedó “impresionada” después de que un ganador de la subasta que pagó un total de 243 mil dólares por la chaqueta que llevaba en la película “Grease”, se la devolvió.

Generoso gesto

La icónica chaqueta de cuero que Olivia usó para interpretar y bailar el tema “You’re the One That I Want”, con John Travolta, fue subastada junto con otros recuerdos de películas, para recaudar fondos para su Instituto de Investigación del Cáncer Olivia Newton-John, en Australia.

A pesar de pagar casi un cuarto de millón de dólares por el artículo, el hombre le donó la chaqueta a la actriz, quien se encuentra en tratamiento por su tercera batalla contra el cáncer de mama.