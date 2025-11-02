¿Qué estrenos de series traerá noviembre? Aquí las novedades

Madrid.- Las novelas ‘bestseller’ españolas de Sonsoles Ónega, Javier Sierra y Javier Cercás se transforman en noviembre en series para protagonizar algunos de los grandes estrenos del mes, con permiso de ‘Stranger Things’, que cerrará, con su quinta y última temporada, la aclamada serie de ciencia ficción ochentera.

“Todas las de la ley”

El reparto de lujo formado por Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson y Glenn Close abren el mes con la serie “Todas las de la ley” (4 noviembre, Disney+), con una historia de un equipo de abogadas especializadas en divorcios dispuestas a cambiar las reglas del juego.

“Yakarta”

Por su parte, el 6 de noviembre, Javier Cámara vuelve por todo lo alto en una serie sobre la redención, el deporte y el sacrificio personal. A su lado Carla Quílez en la serie de seis episodios “Yakarta” (Movistar Plus+).

‘Pluribus’

Vince Gillian, creador de ‘Breaking Bad’ estrena el 7 de noviembre su nueva obra, ‘Pluribus’ (Apple TV) , protagonizada por Rhea Seehorn (‘Better Call Saul’) con una historia de ciencia ficción sobre una persona miserable sobre la que recae el peso de salvar a la humanidad de una extraña epidemia de felicidad que amenaza con su destrucción. Cuanto menos original.

‘Camino a Arcadia’

En SkyShowtime llegará el día 10 la serie ‘Camino a Arcadia’, un thriller sobre una persona aparentemente normal y tranquila que intenta rehacer su vida lejos de su pasado violento. Con William Levy, Paula Echevarría, Andrea Duro y Raúl Peña, entre otros.

‘La bestia en mí’

El 13 noviembre llega a Netflix el drama ‘La bestia en mí’, una miniserie interpretada por Claire Danes (‘Homeland’) en la que se pone en la piel de una escritora de éxito incapaz de levantar cabeza desde la muerte de su hijo pequeño en una trama llena de incógnitas y sospechas.

‘Based on a True Story’

Ese mismo día llega a SkyShowtime ‘Based on a True Story’, con Jason Bateman como productor ejecutivo para abordar en tono cómico la obsesión de la sociedad por las series de crímenes reales. Con Kaley Cuoco y Chris Messina, entre otros.

‘Stranger Things’ temporada 5

Adaptaciones literarias

‘Missing in Murcia’

En esa línea, Movistar Plus+ lanza el primero de los tres episodios de la nueva serie del conocido como “rey del true crime” en España, Carles Porta. Su arranque es ‘Missing in Murcia’ (13 de noviembre), un intento por descifrar el crimen de la jugadora de voleibol holandesa Ingrid Visser en Murcia en 2013.

‘El cuco de cristal’

El 14 de noviembre llega uno de los estrenos más esperados del mes, ‘El cuco de cristal’, serie basada en la novela de Javier Castillo para contar la historia de una médico de primer año (Catalina Sopelana), empeñada en saber quién le donó el corazón que le salvó la vida. Una búsqueda llena del misterio de uno de los máximos exponentes de la novela negra en España.

‘The Paper’

Ese mismo día llega ‘The Paper’ (SkyShowtime, 14 noviembre), una comedia estilo falso documental que es ‘spin-off’ de la leyenda de la televisión ‘The Office’. Encabeza el reparto Domhnall Gleeson y Sabrina Impacciatore.

‘Anatomía de un instante’

El 20 de noviembre Movistar Plus+ contará con la adaptación del libro de Javier Cercás ‘Anatomía de un instante’, transformada en serie para narrar el golpe de Estado del 23 F en España. Con Álvaro Morte, David Lorente, Eduard Fernández y Manolo Solo.

‘Stranger Things’

Y para final de mes, dos bombazos: el 27 llega el colofón final a una de las series de culto más importantes de los últimos años: ‘Stranger Things’ (Netflix). Llega en una 5 temporada que se dividirá en tres partes (la primera se verá el 27 de noviembre, la segunda el 26 de diciembre y el final se podrá ver el 1 de enero) para desentrañar todos los secretos del terrible universo paralelo de Hawkings.

‘Las hijas de la criada’

Mientras, el 30 llegará ‘Las hijas de la criada’ (Atresplayer), novela de Sonsoles Ónega ganadora del Premio Planeta con Verónica Sánchez, Alain Hernández y Carlota Baró contando una historia de tensiones, desamor y la lucha de las mujeres en una sociedad marcada por la desigualdad.