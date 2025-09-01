Dramas y comedias: Las nuevas series que no te puedes perder en septiembre

El último cuatrimestre de 2025 comienza repleto de estrenos y regresos en las principales plataformas, con dramas históricos como ‘House of Guinness’, el final de la segunda temporada de la aclamada ‘Wednesday’ o ‘Task’, con Mark Ruffalo en la piel de un agente del FBI.

‘Wednesday’, final de la segunda parte (Nexflix)

Wednesday Addams (Jenna Ortega) volverá a merodear los pasillos góticos de la Academia Nevermore, en una nueva entrega de la segunda parte de esta serie, la segunda más vista de la historia de Netflix, solo superada por ‘Squid Game’.

A partir del 3 de septiembre la plataforma ofrecerá los episodios del cinco al ocho, el último de la segunda temporada, que no será la definitiva, ya que Netflix ha anunciado que habrá una tercera.

Task

‘Task’ (HBO)

El 8 de septiembre llega a HBO ‘Task’, la serie ambientada en los suburbios obreros de Filadelfia, en la que un agente del FBI (Mark Ruffalo) dirige un grupo de trabajo para poner fin a una serie de violentos robos liderados por un hombre de familia que no sospecha nada (Tom Pelphrey).

Además de Ruffalo y Pelphrey, participan en esta producción Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio, Phoebe Fox y Martha Plimpton.

‘House of Guinness’

‘House of Guinness’ (Netflix)

El mismo mes, el día 25, Netflix estrenará ‘House of Guinness’, un drama histórico creado por Steven Knight (Peaky Blinders), que nos transporta a la Irlanda y Reino Unido de finales del siglo XIX, de la mano de la familia Guinness y su imperio cervecero.

Con intrigas familiares, luchas por la herencia y tensiones sociales de la época, promete ser una de las grandes producciones de Netflix este año.

Anthony Boyle, Louis Partridge y Emily Fairn son algunos de los protagonistas de esta serie de ocho episodios que se podrán ver al completo desde su estreno.

‘The Morning show’

‘The Morning show’ Cuarta temporada (Apple TV)

La cuarta temporada de ‘The Morning Show’ llegará a Apple TV el 17 de septiembre y tendrá como punto de partida la primavera de 2024, casi dos años después de los sucesos de la tercera temporada.

Con la fusión UBA-NBN completada, la redacción del programa debe lidiar con una nueva responsabilidad, motivos ocultos y la naturaleza esquiva de la verdad en un Estados Unidos polarizado.

Junto con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, el reparto estelar de la cuarta temporada incluye a Billy Crudup, Karen Pittman, Nicole Beharie y Nestor Carbonell, entre otros.

‘The Savant’

‘The Savant’ (Apple TV)

La premiada actriz y productora estadounidense Jessica Chastain protagoniza esta miniserie de ocho episodios que Apple TV estrenará el 26 de septiembre.

En ‘The Savant’, Chastain se mete en la piel de una investigador encubierta que se infiltra en grupos de odio en internet para intentar detener a radicales extremistas antes de que actúen.

Chad powers

‘Chad powers (Disney+)

Septiembre es el mes por excelencia de los estrenos en las plataformas, también para Disney+, donde a partir del 30 se podrá ver ‘Chad powers’, una comedia deportiva estadounidense creada por Glen Powell y Michael Waldron, y protagonizada por Powell en el papel principal.

La serie relata la historia de el brillante quarterback Russ Holliday, quien ocho años después de que un error imperdonable acabara con su prometedora carrera futbolística universitaria, intenta resucitar sus sueños haciéndose pasar por Chad Powers, un excéntrico y talentoso jugador que se une al South Georgia Catfish, un equipo en apuros.

‘The Girlfriend’

‘The Girlfriend’ (Prime Video)

Robin Wright dirige y protagoniza este thriller psicológico basado en la novela homónima de Michelle Frances. Con Olivia Cooke en el papel de Cherry, la producción se adentra en los cambios que se producen en la vida de la última cuando su hijo le presenta a su nueva novia (Cooke). Se podrá ver en Prime Video a partir del 10 de septiembre.

‘The Dutton Ranch’

‘The Dutton Ranch’ (Paramount+)

El universo Yellowstone continúa con este spin-off centrado en Beth Dutton y Rip Wheeler, dos de los personajes más admirados de la saga. Además, Annette Bening se suma al elenco como una ranchera influyente que traerá nuevas tensiones.

Además, se espera también para antes de que acabe el año el estreno en Prime Vídeo de ‘The house of the spirits’, una producción chilena basada en la novela homónima de Isabel Allende. Esta nueva versión ha sido creada por Francisca Alegría y Andrés Wood y contará con un reparto formado por Alfonso Herrera, Nicole Wallace, Dolores Fonzi y Juan Pablo Raba, entre otros.