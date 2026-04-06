¡Qué palo! Teoscar Hernández silencia el Rogers Centre con jonron de dos carreras (VIDEO)

El jardinero dominicano Teoscar Hernández conectó un cuadrangular de dos carreras en la primera entrada del encuentro de este lunes entre los Dodgers de Los Ángeles y los Blue Jays de Toronto.

El batazo llegó ante los envíos del estelar veterano Max Scherzer, quien fue castigado con un sólido impacto por todo el jardín izquierdo del Rogers Centre. La pelota salió del bate a una velocidad de 102.2 MPH y recorrió una distancia estimada de 371 pies, remolcando también a su compañero Kyle Tucker, quien se encontraba en circulación.

Inicio electrizante

Con este vuelacercas, el nativo de Cotuí suma su segundo jonrón en días consecutivos, tras haber castigado el pitcheo de los Nationals de Washington el pasado domingo.

Este inicio de campaña 2026 reafirma la importancia de Hernández en el corazón de la alineación de los Dodgers, equipo que busca revalidar su dominio en la Liga Nacional.

Hernández, quien anteriormente vistió la camiseta de los Blue Jays, ha mantenido una tendencia ofensiva agresiva en su antiguo hogar, demostrando que conoce a la perfección las condiciones de bateo en Toronto. Al cierre de este reporte, los Dodgers mantienen la ventaja mínima en un duelo que promete ser de alta tensión.