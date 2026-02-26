¿Quién lidera la batalla interna en el PRM?

Comienzan a aparecer las encuestas sobre la batalla interna en el PRM. En la primera, David Collado ha picado en la delantera.

El Ministerio Público no encuentra dónde meter la cabeza sobre el fiasco de los sobornos de Odebrecht. ¿Qué fue lo que salió mal?

Al inhibirse del proceso parece que la entonces procuradora Miriam Germán preveía el desenlace de la bochornosa comedia. ¿De acuerdo?

No es por nada, pero ¿cuál sería la firma que le otorga un 47 % a Leonel Fernández para las próximas elecciones? ¿O es mucho pedir?

Como pinta el panorama en cualquier momento aparece una encuesta que pone al frente a Gonzalo Castillo en el PLD y el país.

El apagón del lunes se convirtió en un buen motivo para la oposición atacar al Gobierno. ¿Acaso era para menos?

Puedes leer: PRM celebra 11 años en Santiago

Dicen que hubo su boroneo en la “marcha antiimperialista” realizada el lunes por los partidos de izquierda. ¿Será solo una calumnia?

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, está entre los funcionarios que hace honor a su apellido. Es lo que ha demostrado.