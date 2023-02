¿Quién se antoja de un chambre…?

Con un rotundo éxito en sus redes sociales y aprovechando al máximo los beneficios que estas plataformas ofrecen a los contenidos gastronómicos, la reconocida Chef Jacqueline Henríquez, planifica cada foto y video que sube a sus seguidores, para que sea el contenido perfecto, pero también en el momento indicado.

Los recién celebrados Premios Nacionales Gastronomía Dominicana, en el reglón de comunicación, la premiaron con el galardón en la categoría de “Creadora Digital”, además se llevó uno de los reconocimientos más importantes, avalados por la Asociación de Gastronomía y Hostelería: “El Premio del Público”.

En la actualidad acumula en Instagram 734K seguidores y casi once mil publicaciones de platos netamente criollos, que día a día “hacen la boca agua” a todo el que los mira, y son basados siempre en gastronomía dominicana.

El famoso chambre de guandules de la chef.

Cada foto o video es un consenso entre ella, su asistente y su hija, pero cada detalle que se hace público en sus redes depende de factores vitales en este ejercicio, como: la época del año, la situación socio-económica, la festividad del mes. Tiene horas específicas para subir determinado contenido y siempre toman en cuenta qué se subió el día anterior.

También te podría interesar: Gastronomía RD: ¿Qué le falta para internacionalizarse?

Su manera de presentar los platos y el lenguaje divertido con que los acompaña, ha llamado la atención y el apetito de sus seguidores, que comentan completando sus frases como “Yo quiero este chicharrón con…”, o “Yo digo sándwich derretido de queso, y tú me dices con jugo de…” y manifiestan en cada palabra lo provocativo de la publicación.

Algunos platos se han hecho los preferidos como son el famoso y legendario chambre de guandules, del que afirma “tiene una conexión con el público muy interactiva y es un plato que crea nostalgia al dominicano”, al igual que el chacá, que suele encantar a sus seguidores.

“Damos las gracias a Dios, ante todo, por este reconocimiento a una historia que iniciamos en las redes en el año 2011, apostando a estas plataformas y llegando a lugares inimaginables, siempre promoviendo la gastronomía dominicana con un contenido de valor”, expresó.

Gastronomía dominicana

Qué cree que le falta a la cocina dominicana para tener más prestigio a nivel internacional? -le preguntamos- “Creo que nos falta crear un acercamiento más íntimo y diferente con los extranjeros con respecto a la cocina dominicana. Mostrarle la variedad de platos de la República Dominicana y no solo concentrarnos en lo básico”.

Jacqueline Henríquez ostenta una larga carrera en los medios de comunicación, con programas de televisión que siempre han sido exitosos, y unido esto a sus estudios de Arte Culinario y Food styling, cursados en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y en The New School University of New York.

Además, brinda sus servicios profesionales a diferentes empresas del país y es imagen de importantes campañas publicitarias.