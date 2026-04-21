El director general de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), Elías Báez, criticó este martes de manera frontal a la embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah Francis Campos, instándola a «ponerse a trabajar» en favor de las relaciones bilaterales en lugar de emitir juicios públicos sobre la agenda internacional del Gobierno dominicano.

El pronunciamiento de Báez surge como respuesta a las recientes quejas manifestadas por la diplomática estadounidense respecto a la participación del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, en la «Cumbre Defensa de la Democracia«, celebrada el pasado fin de semana en Madrid, España.

La embajadora Campos utilizó su cuenta de Instagram para cuestionar la presencia del Gobierno dominicano en dicho cónclave, advirtiendo que los discursos de la denominada «izquierda global» sobre la desinformación suelen ser, a su juicio, una fachada para promover la censura sistemática a nivel internacional.

Todavía la embajada no ha respondido la frase: Póngase a trabajar del funcionario.

Ante estos señalamientos, el funcionario y dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) fue enfático al señalar que la labor de la representante estadounidense debe centrarse en el fortalecimiento de los vínculos comerciales y estratégicos entre ambas naciones, y no en la crítica.

“Debe ponerse a trabajar en favor de las relaciones bilaterales y negocios de nuestros países”, planteó Báez, convirtiéndose hasta el momento en el único funcionario del oficialismo que ha reaccionado públicamente a las declaraciones de la jefa de la misión diplomática de los Estados Unidos.

Puedes leer: RD no responde crítica de embajadora de EUA

En sus críticas, el titular de la DIDA sugirió que la embajadora ha desviado su atención hacia actividades que no corresponden a su investidura.

“Puede ir a los colmadones, puede visitar a los busca sonidos que hacen podcast, pero embajadora: las declaraciones que tienen que ver con su rol deben hacerse por la vía diplomática”, expuso.

Báez hizo estas aseveraciones originalmente a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), publicación que posteriormente fue eliminada; sin embargo, el contenido fue capturado por este medio.

La reacción de Báez pone de manifiesto una tensión inusual en el marco de las relaciones entre ambos gobiernos, vínculo que durante la gestión del presidente Luis Abinader ha sido cordial.

Póngase

Báez, en la parte final de su escrito, fue categórico y directo en su exhortación hacia la diplomática estadounidense, concluyendo con la frase: “Póngase a trabajar”.