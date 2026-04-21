Marileidy Paulino sólo debe competir en 400 metros planos

Marileidy Paulino sólo debe participar en los 400 metros planos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Claro, ese es mi criterio.

Marileidy será la atleta más ovacionada en los Juegos del 2026.

Millones de dominicanos estarán pendientes los días 4 y 5 de agosto en que Marileidy estará en la pista Félix Sánchez compitiendo en los 400 metros.

Será en los eventos clasificatorios y una eventual final, cosa que es casi seguro.

Cero invento

No podemos inventar con Marileidy y pretender que ella compita en varias pruebas para complacer el capricho de algunos que desconocen las próximas competencias que tiene una de las mejores atletas del mundo.

Liga Diamante

Al concluir los Juegos del 2026, Marileidy tiene compromisos en la Liga Diamante y en otro evento internacional de gran renombre.

Se nos olvidó que esa muchacha es humana.

Tampoco podemos obviar que el esfuerzo que hay que hacer en los 400 metros planos para ganar una competencia es inmenso.

Además se corre el peligro de una lesión o desgastarla para que pueda rendir en una u otra.

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En eso hay que estar claro y olvidar la prepotencia y arrogancia de algunos que desean que la querida y apreciada Marileidy se lance a la pista al menos en tres pruebas. Y eso es un tremendo absurdo.

Increíble

Trascendió que se quiere que la chica de Nizao compita en los 400 metros planos, el relevo 4×400 mixto y en el relevo 4xl00 femenino. Querer ser “angurrioso” puede dejarnos sin nada.

Cuidémosla

Todos los que tienen buenas intenciones deben cuidar la carrera de la campeona mundial y olímpica.

Son muchos los atletas en el mundo que por querer complacer vanos caprichos han perdido sus carreras y hoy nadie los menciona. Es una realidad.

Lesiones

Los especialistas médicos y expertos en el cuidado de los atletas, siempre han expresado que es grave cuando existe una sobrecarga en el cuerpo, lo cual trae como consecuencia graves lesiones.

Eso está ocurriendo cada hora del día con atletas de diferentes disciplinas deportivas. Fíjense lo que está sucediendo en los actuales momentos con los lanzadores y otros jugadores en las Grandes Ligas.

No sé

Estoy investigando la posición de la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo, que preside Alexis Peguero, aunque supe que varios directivos insisten en que Marileidy compita en diferentes pruebas.

Técnicos

Hablé por varias horas con técnicos del atletismo y me dijeron. “Leo, Marileidy debe sólo competir en 400 metros planos”.

Fueron enfáticos en decir, “que suelten eso y que no inventen”.

Tacita

Soy de los que piensan que debemos cuidar a Marileidy Paulino como, “una tacita de oro”.

Más de 10 mil

Estoy convencido de que más de 10 mil espectadores estarán con sus banderas dominicanas animando a nuestra compatriota y “nos volveremos locos” cuando Marileidy cruce la meta en el primer puesto.

Sin lugar a equivocarme, esos serán dos días de fiesta nacional.

¡VAMOS MARILEIDY!

“En lo que pensamos, justamente en eso nos convertiremos”. “Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad”. “La riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión”. Buda, asceta y maestro espiritual indio

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.