Hallan cadáver de mujer con herida de bala en el cuello en Dajabón

SANTIAGO.– El cadáver de una mujer con signos de violencia fue encontrado ayer en la tarde por vecinos de la calle “Padre de los Estudiantes”, conocida como el callejón de la muerte, en la ciudad de Dajabón, por lo que las autoridades policiales y del Ministerio Público procedieron al levantamiento del mismo.

Se informó que la mujer tenía entre 40 y 45 años de edad y, entre los signos de violencia que presentaba el cuerpo, se encontraba una herida de bala en el cuello.

El médico legista Manuel Guzmán, quien participó en el levantamiento del cadáver, lo envió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para realizarle la autopsia correspondiente.

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Se indicó que la señora llevaba entre 12 y 14 horas fallecida.

La mujer no pudo ser identificada porque carecía de documentos, a pesar de que en el lugar donde fue encontrada hallaron una mochila, que al parecer era de su propiedad.