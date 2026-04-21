La información salió a la luz luego de una llamada telefónica realizada por el novio de la joven, Melvin Antonio Urbáez Estévez, al programa digital Apogeo TV, donde relató que el vehículo en el que se desplazaban terminó con múltiples impactos de bala por parte de los policías.

Una joven de 18 años se debate entre la vida y la muerte en una unidad de cuidados intensivos tras recibir dos disparos —de un total de al menos 15— realizados por policías en la provincia Santiago, la noche del pasado viernes, según el testimonio de una de las víctimas.

Se trata de Ailin María Rodríguez, quien recibió un disparo en la cabeza y otro en un brazo, lo que obligó su ingreso inmediato al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, donde fue sometida a una intervención quirúrgica de emergencia.

La información salió a la luz luego de una llamada telefónica realizada por el novio de la joven, Melvin Antonio Urbáez Estévez, al programa digital Apogeo TV, donde relató que el vehículo en el que se desplazaban con su pareja y otra acompañante terminó con múltiples impactos de bala. «La condición de ella es muy crítica», según sus declaraciones.

De acuerdo con el relato de Urbáez Estévez, de 22 años, se dirigían por el sector Barrio Lindo, en las proximidades del Colegio Cardenal Veraz, a recoger a la madre de su novia en su trabajo cuando se toparon con un operativo policial.

Sin embargo, asegura que no hubo advertencia previa antes de los disparos. El vehículo, una yipeta color rojo, según su testimonio, recibió al menos 15 impactos de bala, en un hecho ocurrido aproximadamente a las 10:40 de la noche.

En la misma intervención, Urbáez explicó que tras escuchar un estallido que atribuyó inicialmente a un neumático, perdió el control del vehículo y se orilló. Fue en ese momento, afirma, cuando comenzaron los disparos por partes de los policías.

“Agentes policiales que descendían por la vía de nosotros abrieron fuego inmediatamente después de que el vehículo se detuviera. Ni bien la guagua se paró, comenzaron a disparar”, narró.

Urbáez Estévez asegura que, tras bajar del vehículo, fue tirado al suelo, esposado y mantenido bajo custodia mientras continuaban los disparos hacia la yipeta, donde aún permanecían su novia y otra joven acompañante en la parte trasera. “Yo estaba en el piso y ellos seguían disparando”, afirmó durante la llamada.

“Todavía yo esposado en el suelo, los policías seguían disparando al vehículo sin ninguna piedad. Me pisaban la cabeza contra el pavimento y disparando”, expresó.

El joven también relató que recibió un roce de bala en uno de sus brazos y que los agentes no emitieron una orden previa de detención antes de accionar sus armas.

El padre de la joven tuvo que viajar de urgencia desde Estados Unidos tras enterarse de la gravedad de su hija, quien permanece con inflamación en la cabeza y limitaciones en uno de sus brazos, según las imágenes difundidas durante la transmisión del programa.

Policías buscaban vehículo blanco

De acuerdo con lo expresado en la entrevista, los agentes habrían estado buscando un vehículo, especificamente una Honda CRV de color blanco, presuntamente vinculada a un asalto ocurrido minutos antes en el que una persona resultó muerta.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial detallada del incidente, mientras el caso añade presión a los cuestionamientos recurrentes sobre los protocolos de actuación en operativos policiales en el país.

Sus familiares y la comunidad exigen una investigación transparente y justicia inmediata ante lo que denuncian como un caso de abuso policial. Este hecho ha generado consternación.