Buscan a “Macho” presunto autor de la muerte del chofer de camión en Santiago

La Policía Nacional informó que es activamente buscado Jhovanny de Jesús Metz Cruz, alias “Macho”, de 28 años, en virtud de la orden de arresto No. 2026-AJ0030957-8, por su presunta participación en el homicidio del ciudadano Deivy Carlos Abreu Quezada, de 40 años.

La víctima falleció a causa de una herida de arma blanca, en un hecho ocurrido el pasado 17 de abril de 2026 en uno de los parqueos del Palacio de Justicia de esta ciudad, tras un supuesto incidente de tránsito.

De acuerdo con las investigaciones, el prófugo habría actuado en compañía de una turba de motoristas, de los cuales siete ya han sido sometidos a la justicia.

La Policía Nacional exhortó a Jhovanny de Jesús Metz Cruz a entregarse por la vía que considere pertinente, a fin de responder por los hechos que se le imputan.

Asimismo, la institución reiteró que no descansará hasta dar con su paradero y ponerlo a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.