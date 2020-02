El certamen electoral, cuya primera parte comienza en apenas doce días, va a ser muy diferente a los anteriores en complejidad ya que, aspectos como la cantidad de representatividad municipal y nacional que abarcan, el marco jurídico legal y el contorno de votantes nuevos, así como un número de cargos desbordado, representan un reto para toda la sociedad.

Sin embargo, los partidos tradicionales no lo entienden así, en las formas y fondo de esta campaña persisten las maneras tradicionales de hacer política, donde predomina la exposición de los candidatos y sus “cualidades” a partir de imágenes; promesas reiterativas; comunicados que anuncian acuerdos, amistades y connivencia con líderes religiosos, y partidos más pequeños que buscan esos acuerdos para “ser”; abrazos en las calles con la gente; cantidades exageradas de promesas a comunidades que no cuentan para quienes se candidatean, y lo que falta.

Quienes hacen política tradicional, deben saber que la sociedad dominicana no es la misma y tomar en cuenta que el voto en este país, lo decidirán las mujeres jóvenes, la mayoría de quienes votarán, y como dijera en algún momento la politóloga Olaya Dotel, “los partidos políticos para el año 2020 tendrán que hacer mucho más que intentar sembrar esperanzas”, y recordar que, esta generación votante, tiene necesidades muy diferentes a las tomadas en cuenta por el imaginario político acostumbrado.

En los escenarios de protestas ciudadanas por las cosas más elementales, adecuación de carreteras y caminos, acceso al agua potable y a la electricidad, por ejemplo, es reiterativo el clamor del pueblo en amenaza dirigida a las personas que se candidatean políticamente, en el sentido de advertirles que ni se acerquen en tiempos de elecciones, porque hasta la gente más sencilla, está saturada de oír tanto discurso vacío.

La ausencia de reconocimiento de los indicadores que modifican la situación del país en estas elecciones, es visible también en las alianzas con diferentes líderes religiosos, un tipo de liderazgo que no tiene mayor incidencia en votantes de 18 a 35 años, sobre todo si son mujeres y pertenecen a una generación cuyo perfil requiere de otras necesidades que trascienden la adhesión religiosa.

En 2013, el Global Index of Religion and Atheism Report, decía que el 55% de la población de República Dominicana era creyente y ya, para 2004, de acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud, ENDESA, el 23% de la población dominicana mayor de 15 años, no profesaba ni pertenecía a ninguna religión. (Imagínense ahora).

¡No se pierdan, candidatos y candidatas que, ya la pava no pone dónde solía poner!