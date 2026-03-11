Radhamés Jiménez arremete: PRM es una “plaga” y nunca bajó combustibles

Vicepresidente de la Fuerza del Pueblo juramenta nuevos dirigentes provenientes del PRM y de movimientos comunitarios.

Santo Domingo.– El vicepresidente del partido Fuerza del Pueblo, Radhamés Jiménez Peña, afirmó que el gobierno del Partido Revolucionario Moderno se ha convertido en una “plaga” para la República Dominicana, al tiempo que cuestionó que durante los últimos años, aun comprando petróleo a precios internacionales más bajos, nunca redujeran el precio de los combustibles.

Jiménez señaló que el pueblo dominicano ha observado con preocupación cómo el costo de la vida continúa aumentando, mientras el gobierno mantiene elevados los precios de los combustibles pese a que el petróleo internacional ha estado durante largos períodos por debajo de los niveles históricos registrados anteriormente.

El dirigente político recordó que durante los gobiernos del expresidente Leonel Fernández el precio del barril de petróleo llegó a alcanzar niveles históricos de hasta 147 dólares, situación que impactó a las economías de todo el mundo.

Sin embargo, explicó que en ese período el precio más alto que alcanzó la gasolina premium fue de aproximadamente 210 pesos por galón.

En contraste, indicó que cuando el PRM asumió el gobierno en el año 2020 el precio del petróleo se encontraba en niveles considerablemente más bajos, situándose durante largos períodos entre 60 y 70 dólares por barril, pero a pesar de ello los precios de los combustibles no fueron reducidos.

“Durante años han estado comprando petróleo más barato y nunca bajaron los combustibles. Por eso el pueblo dominicano se pregunta por qué ahora pretenden justificar los altos precios”, expresó Jiménez al referirse a la política aplicada por el gobierno en materia de combustibles.

El dirigente de la Fuerza del Pueblo sostuvo que esta situación demuestra una contradicción en la gestión económica del actual gobierno, al tiempo que advirtió que no se puede utilizar como excusa el aumento del petróleo para incrementar nuevamente los combustibles cuando durante varios años el país adquirió ese recurso a precios más bajos.

Las declaraciones de Jiménez se produjeron durante un acto de juramentación de nuevos dirigentes políticos y comunitarios que decidieron integrarse a la Fuerza del Pueblo, organización que lidera el expresidente Leonel Fernández.

Entre los juramentados, coordinados por Wanda Cornielle, se encuentran el general retirado Yonis Rodríguez; así como integrantes del movimiento de Acción Comunitaria Independiente “Revolución Contra el Hambre”: Natalio Mora Frías, Duarte Nin, Irene Jiménez, Vidalina Abreu, Sandra Puente, Elizabeth Vásquez y Paco Brito, entre otros.

Asimismo, se integraron dirigentes provenientes del PRM como Arsenio Ramírez Reyes, quien ofreció palabras en representación de los nuevos miembros juramentados; y Roberto de la Cruz Amancio.

Los nuevos integrantes expresaron su compromiso de trabajar desde sus comunidades y espacios de influencia para fortalecer el crecimiento de la Fuerza del Pueblo y contribuir a que el expresidente Leonel Fernández vuelva a dirigir los destinos de la nación.

Señalaron que respaldarán activamente el proyecto político que encabeza el líder opositor, convencidos de que su experiencia y capacidad de gobierno representan la mejor opción para conducir nuevamente a la República Dominicana por el camino del desarrollo, la estabilidad económica y el progreso social.

Al concluir el acto, Jiménez exhortó a los nuevos dirigentes a trabajar desde sus comunidades para fortalecer la organización política y ampliar el respaldo ciudadano a la Fuerza del Pueblo, asegurando que el país demanda un cambio que permita recuperar la estabilidad económica y el desarrollo nacional.