Santo Domingo. – El homenaje realizado por el Banco de Reservas de la República Dominicana a Giovanny Cruz no solo celebró una trayectoria consolidada dentro del teatro nacional, sino que también abrió una nueva puerta para la formación artística en el país: la impartición de cursos gratuitos dirigidos a actores y personas interesadas en las artes escénicas.

El acto, celebrado en el Centro Cultural Banreservas, formó parte del cierre de la Quinta Temporada de Teatro Banreservas, una iniciativa que ha apostado por el fortalecimiento del movimiento teatral dominicano y la descentralización del acceso a la cultura.

Sin embargo, más allá del reconocimiento institucional, uno de los momentos más significativos de la noche fue el anuncio del propio Cruz, quien decidió convertir el homenaje en una oportunidad para retribuir al país.

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Un legado que se transforma en enseñanza

Durante su intervención, el dramaturgo y director reafirmó una filosofía que ha guiado su carrera durante años: enseñar sin costo como forma de devolver lo aprendido.

Cruz anunció que ofrecerá un curso gratuito titulado “Para la construcción del personaje”, una propuesta formativa centrada en dotar a los participantes de herramientas técnicas para el desarrollo actoral.

La iniciativa estará dirigida a grupos reducidos de alrededor de 25 personas, con el objetivo de garantizar una experiencia pedagógica más efectiva. El curso se impartirá durante tres días y podría extenderse a otras ciudades, incluyendo Santiago, como parte del alcance nacional que ha venido impulsando la temporada teatral.

Franklin Soriano, Giovanny Cruz y Guillermo Cordero.

“Hace muchos años decidí no cobrar por enseñar en mi país. Mi formación fue posible gracias al esfuerzo colectivo, y esta es mi manera de retribuir”, expresó Cruz, destacando que su compromiso con la enseñanza es tan firme como su vocación escénica.

El anuncio adquiere especial relevancia en un momento en que el teatro dominicano experimenta una expansión tanto en producción como en público. Iniciativas como la Temporada de Teatro Banreservas han contribuido a dinamizar el sector, integrando nuevas audiencias y ampliando la oferta cultural más allá de la capital.

En ese contexto, la propuesta de Cruz se perfila como un complemento clave: no solo impulsa la exhibición de obras, sino también la formación de nuevos talentos.

Para el vicepresidente de Comunicaciones y Responsabilidad Social de Banreservas, Franklin Soriano, reconocer figuras como Cruz implica también visibilizar el valor del arte como motor de desarrollo.

Por su parte, el productor Guillermo Cordero subrayó que este tipo de iniciativas no solo celebran trayectorias, sino que crean referentes concretos para las nuevas generaciones que buscan insertarse en el mundo del teatro.

Más que un homenaje: una apuesta al futuro

A lo largo de su carrera, Giovanny Cruz ha construido una obra profundamente vinculada con la identidad, la memoria y las dinámicas sociales dominicanas, consolidándose como una de las figuras más influyentes del panorama teatral.

Ahora, con esta nueva etapa enfocada en la enseñanza gratuita, su legado trasciende la escena para impactar directamente en la formación de futuros actores.

El gesto redefine el sentido del reconocimiento recibido: no se trata únicamente de mirar hacia atrás, sino de proyectar el conocimiento acumulado hacia quienes comienzan.

Así, el homenaje otorgado por Banreservas se convierte en algo más que un acto simbólico. Se transforma en una plataforma que impulsa la continuidad del teatro dominicano, donde la experiencia de una vida se pone al servicio de nuevas voces.