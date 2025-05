Rafael Devers en fuego cruzado con Boston

El bateador designado de los Medias Rojas, Rafael Devers, dijo que no está dispuesto a jugar en la primera base después de la lesión que puso fin a la temporada de Triston Casas.

El director de béisbol de los Red Sox, Craig Breslow, se acercó a Devers para proponerle pasar a la primera base, pero el jugador de 28 años no tiene ningún interés, especialmente después de que el equipo lo movió de tercera a bateador designado y le dijo: «Guarda el guante».

«Sé que soy un jugador de béisbol, pero al mismo tiempo, no pueden esperar que juegue en todas las posiciones», dijo Devers a través de un traductor, según el Boston Globe . «En los entrenamientos de primavera, me hablaron y básicamente me dijeron que guardara el guante, que no iba a jugar en ninguna otra posición que no fuera la de bateador designado».

“Por eso, ahora mismo siento que no es una decisión apropiada pedirme que juegue en otra posición”.

Y Devers esencialmente cuestionó si Breslow tenía un problema con él debido a la idea de moverlo a la primera base.

Puedes leer: Una nueva brisa para Rafael Devers

«No estoy seguro de qué problema tiene conmigo», dijo Devers a los periodistas”. «Él jugó y me gustaría pensar que sabe que cambiar de posición así no es fácil».

Los Medias Rojas y Devers han tenido una relación interesante recientemente, y el equipo lo trasladó a la posición de bateador designado en la primavera.

Devers, en ese momento, no estaba inicialmente contento con el resultado, pero luego se fue entusiasmando con la decisión.

«No entiendo algunas de las decisiones que toma el gerente general. De repente, alguien en los jardines se lesiona y quieren que yo juegue allí», dijo Devers el jueves .

Por: Christian Arnold

New York Post