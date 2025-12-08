Rafael Martínez Hazim se entrega a la justicia por caso Senasa

El imputado Rafael Martínez Hazim, conjuntamente con su abogado, Carlos Balcácer se presentaron ante las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), para ponerse a disposición de la justicia, luego de que las autoridades allanaron su residencia en las investigaciones por el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El Ministerio Público puso en marcha la Operación Cobra el pasado fin de semana procediendo a judicialización un proceso que busca sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público a través del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

En la operación fue arrestado Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y otras siete personas imputadas de defraudar esa administradora de riesgos de salud (ARS) pública con miles de millones de pesos mientras varias personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación con el propósito de judicializarlas conforme avancen las indagatorias del órgano acusador.

El doctor Balcácer comunicó que las autoridades había acudido tres veces a su residencia de Martínez Hazim pero no lo habían localizado, pero este lunes decidieron presentarse ante el titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho.



