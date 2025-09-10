SANTO DOMINGO. – Los campeones nacionales y del Caribe, Leones del Escogido, seleccionaron al catcher Rainiel Rodríguez como su primera elección en el Sorteo de Novatos LIDOM 2025, celebrado este miércoles 10 de septiembre. De inmediato, el gerente general del club, Carlos Peña, destacó la importancia de la escogencia.

“Somos privilegiados por haber podido seleccionar a Rodríguez y estamos contentísimos. Tiene un gran talento como catcher, una posición que es muy difícil. Esta es una gran manera de comenzar el Draft”, expresó Peña.

Rainiel Rodríguez: una promesa detrás del plato

Rodríguez, prospecto número 4 de los Cardenales de San Luis, fue firmado en 2024 por un bono de US$300,000. Desde su debut en la Dominican Summer League, ha demostrado un crecimiento constante y un perfil ofensivo de impacto.

Estadísticas combinadas 2025 (Rookie, Clase A y A+):

Promedio de bateo: .276

OBP: .399

SLG: .555

Jonrones: 20

Carreras remolcadas: 63

Dobles: 22

Carreras anotadas: 59

Juegos: 84

Rodríguez fue además nombrado Jugador del Mes de mayo en la Florida Complex League, destacándose por su capacidad de contacto y poder, generando múltiples batazos con velocidades de salida superiores a 100 mph.

Defensa sólida:

Desde la receptoría, ha sorprendido al poner out a 34 de 80 corredores, con una efectividad del 30% en intentos de robo.

Su incorporación fortalece una posición clave para los Leones, que ya cuentan con talentos como Yainer Díaz, Pedro Severino y Freuddy Batista en su reserva.

Gigantes del Cibao seleccionan a Emil Morales en primera ronda

En San Francisco de Macorís, los Gigantes del Cibao eligieron al torpedero Emil Morales, prospecto número 8 de los Dodgers de Los Ángeles, consolidando su apuesta por el talento joven y de impacto.

Morales, de apenas 18 años, nació en España, pero se crio en Santiago de los Caballeros. Batea y lanza a la derecha, y firmó en 2024 con un bono de US$1,897,000.

Temporada 2025 (Rookie y Clase A):

Promedio de bateo: .314

Hits: 112

Jonrones: 14

Carreras remolcadas: 70

Bases robadas: 11

OBP: .396

“Es un jugador joven, disciplinado y con todas las herramientas para convertirse en figura del béisbol dominicano y de Grandes Ligas en el futuro”, expresó Alfredo Acebal Rizek, presidente de operaciones de los Gigantes.

Con esta elección, los Gigantes refuerzan su núcleo con un pelotero de alta proyección, hábil con el guante y con capacidad ofensiva desde el shortstop.

Primeras selecciones del Draft de Novatos LIDOM 2025