Santo Domingo.-El concierto que ofrecerá el bachatero Raulín Rodríguez el próximo 27 de diciembre en la Gran Arena del Cibao agotó su boletería, informó el productor de eventos Pepe Meseta, quien agradeció el masivo apoyo recibido por parte de los dominicanos.

Meseta explicó que desde el anuncio de la presentación, la respuesta del público fue inmediata en todo el país, lo que aceleró la venta de entradas hasta completar la capacidad del recinto.

“Los dominicanos mostraron un respaldo decisivo. Las boletas se agotaron en un tiempo menor al proyectado, y agradecemos profundamente esa confianza”, señaló.

El productor destacó que la República Dominicana mantiene una tradición de apoyo a la música popular, especialmente a artistas con una trayectoria consolidada como la de Rodríguez.

Una figura esencial de la bachata romántica

“Este ‘sold out’ reafirma la conexión que existe entre los dominicanos y la obra de Raulín Rodríguez. Es un fenómeno que se repite cada vez que el país recibe propuestas artísticas de este tipo”, indicó Meseta.

Raulín Rodríguez

Raulín Rodríguez, conocido también como el Cacique de la bachata, nació en Las Matas de Santa Cruz, Montecristi, inició su carrera musical desde la adolescencia y se consolidó con el tiempo como una de las voces más influyentes de la bachata romántica.

Su discografía incluye éxitos que han marcado generaciones, como “Medicina de Amor”, “Nereida”, “Esta Noche” y “Morena soy yo tu marido”, temas que han sostenido su permanencia en el gusto popular.

Meseta adelantó que el concierto tendrá un repertorio basado en los grandes éxitos que han definido la carrera del artista, y que el montaje avanza conforme al cronograma establecido.

Un espectáculo para cerrar el año

“Todo el equipo técnico está trabajando para garantizar un evento organizado y seguro. La producción se encuentra en fase avanzada y se están cuidando todos los aspectos para un espectáculo de este nivel”, afirmó.

El productor reiteró su agradecimiento al público por el apoyo brindado. “Este lleno total es una muestra clara del compromiso y la fidelidad del público”, expresó.

El evento se realizará en la fecha prevista y marcará una de las presentaciones de cierre de año más esperadas en la región norte, con Raulín Rodríguez como figura central de la celebración musical.