Cuba y México se citaron para la final al salir triunfantes en sus respectivas semifinales del torneo Copa Caribe de Balonmano que se celebra en el Pabellón de Tenis de Mesa del Parque del Este.

El certamen concluirá este sábado cuando República Dominicana y Puerto Rico disputen la medalla de bronce desde las 5:00 de la tarde, mientras que, a las 7:00 de la noche, será el partido final por el oro entre los equipos de México y Cuba.

En la semifinal B, la tropa de México doblegó, en un cerrado duelo, al selectivo de República Dominicana 28 goles por 26. La primera mitad quedó 13-11 a favor de los mexicanos. El segundo tiempo finalizó 15-15.

Por México, que se mantiene invicto con 3-0, Jesús Sandoval, Sergio Sánchez, Osvaldo Maya y Carlos Maya anotaron cinco goles cada uno, mientras que Juan Anguiano y Sayyed Morales finalizaron con 3 goles por cabeza.

Por Dominicana, Jorge Soto fue el autor de ocho goles, seguido por Francis de la Cruz, con seis, mientras que Luiggi López y Luis Ángel Tejeda anotaron cuatro tantos por unidad.

Cuba dispone de Puerto Rico

En la semifinal A, Cuba doblegó 32 por 23 a Puerto Rico. La primera mitad la ganaron los cubanos 15-8, marcando un dominio en la línea frontal que impidió que los boricuas impusieran su juego.

Osmany Miniet fue el mejor a la ofensiva por Cuba, con 10 goles, seguido por Geovanys Claro Vicet, con ocho, y Lisván Mora agregó cinco. Por los boricuas, Izahar González logró cinco tantos, escoltado por Yadnier Nives, con tres.



Costa Rica 51, Haití 17

En el primer partido, de consolación, Costa Rica goleó 51 por 17. La primera mitad terminó 24-7 a favor de los Ticos, que jugarán este sábado por el quinto lugar ante el representativo de Guatemala, a las 3:00 de la tarde.

Por Costa Rica, Esteban Arrieta anotó 10 tantos; Daniel Villegas agregó ocho, mientras que Drivan Cubero y Jerson Cantarero contibuyeron con seis cada uno. Santiago Brenes y Manfred Vargas concluyeron con cuatro por unidad.

Por Haití, que se despidió con marca de 0-3, Marc Desir y Kervens Similien anotaron cuatro tantos cada uno, en tanto que Jordaens Laloi y John Girault, tres por cabeza.