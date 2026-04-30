República Dominicana es el principal socio comercial de Italia en Centroamérica y el Caribe, como se dio a conocer durante su participación en el Foro Económico Italia-América Latina, celebrado en la ciudad de Prato, Italia.

En representación del ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, participó el viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional, Hugo Francisco Rivera Fernández, acompañado por Tomás Tamares, encargado de la Dirección de Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).

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Evento en Italia

El evento, organizado por el Instituto Ítalo-Latino Americano (IILA), se desarrolló bajo el lema “Italia, Europa y América Latina: el viraje hacia una nueva centralidad estratégica. Perspectivas de crecimiento y Mercosur”, reuniendo a autoridades gubernamentales, empresarios y representantes de organismos multilaterales.

Durante el foro empresarial, la delegación dominicana resaltó las ventajas competitivas del país como destino para la inversión extranjera y como plataforma logística y comercial para la región, con oportunidades en zonas francas, turismo, manufactura, energía, infraestructura y servicios.

Asimismo, se destacó que Italia ocupa el puesto número 15 entre los destinos de exportación de la República Dominicana y el sexto lugar como origen de importaciones, reflejo del dinamismo de la relación económica bilateral.

El viceministro Rivera Fernández señaló que este tipo de espacios resulta clave para identificar oportunidades concretas de negocios y promover alianzas público-privadas con socios estratégicos, en beneficio del crecimiento sostenible y la competitividad nacional.