Emily Blunt y Stanley Tucci reciben estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Los Ángeles (EE.UU.).- Las estrellas de Hollywood, Emily Blunt y Stanley Tucci, recibieron este jueves una estrella en el Paseo de la Fama de Los Ángeles, en una ceremonia rodeada de figuras de gran peso como Matt Damon, Robert Downey Jr. y Meryl Streep.

La distinción se realizó en el icónico Paseo de la Fama, ubicado en el bulevar de Hollywood, cerca del Teatro El Capitán, uno de los puntos más visitados de la industria del cine.

Durante el evento, los artistas destacaron el valor de su trayectoria en la industria del entretenimiento, en un ambiente lleno de emoción y celebridades invitadas.

Reconocimiento a dos carreras

«Es muy difícil resumir lo significativo que es esto para mí», expresó Emily Blunt, quien agradeció a su familia y al mundo del cine por el reconocimiento recibido en la emblemática avenida.

Stanley Tucci también tomó la palabra para agradecer su trayectoria en Hollywood, destacando con humor que terminar en la acera del Paseo de la Fama era algo “apropiado” en su carrera.

El actor bromeó sobre su recorrido profesional, recordando que aunque ya ha “caído antes”, siempre ha logrado recuperarse dentro de la industria.

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La ceremonia coincidió con el estreno de The Devil Wears Prada 2, secuela de la célebre comedia de moda que marcó a toda una generación de espectadores.

Impacto de la saga cinematográfica

Meryl Streep, una de las grandes figuras del cine, dedicó palabras de admiración a ambos actores durante la ceremonia, resaltando la calidad humana y profesional de sus colegas.

La actriz destacó a Emily Blunt con afecto, señalando su talento dentro de la industria del entretenimiento y su capacidad interpretativa en diversos géneros.

Sobre Stanley Tucci, Streep lo describió como un artista “divertido, elegante y generoso”, subrayando su amplia trayectoria en el mundo del cine.

Ambos actores son además cuñados, ya que Tucci está casado con Felicity Blunt, hermana de la actriz británica, lo que añade un vínculo familiar a su relación profesional.

Emily Blunt obtuvo su primera nominación al Óscar en 2023 por su papel en la película Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan.

La actriz británica inició su carrera teatral en 2002 interpretando a Julieta en una adaptación de Romeo y Julieta, marcando el inicio de una sólida trayectoria artística.

Su filmografía incluye títulos destacados como A Quiet Place, The Devil Wears Prada y The Young Victoria, consolidándola como una figura clave del cine internacional.

Stanley Tucci, por su parte, es reconocido por su versatilidad como actor, director y productor dentro de la industria del cine de Hollywood.

Ha participado en más de 100 películas, incluyendo éxitos como The Hunger Games, Spotlight y Conclave, además de múltiples producciones teatrales en Broadway.