En RD permanecen 85 mil personas viviendo con sida

En República Dominicana hay un estimado de 85 mil personas que viven con VIH/SIDA el síndrome de inmunodeficiencia adquirida​ de las cuales 56,550 reciben tratamiento antirretroviral gratuito, informó el Consejo Nacional para el VIH/SIDA.

El doctor Enrique González, director ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA), definió como un paso de avance sin precedentes la inclusión de los medicamentos antirretrovirales en la cobertura de la Seguridad Social y la creación del Fondo Especial para Programas Prioritarios de Salud Pública (FONSAP).

Entre otros logros, Enrique González citó la incorporación de 18,875 personas con VIH a los Programas SUPERATE, y la inclusión de 34,000 en el Seguro Nacional de Salud (SENASA).

Se informó que el país ha reafirmado su liderazgo tras la reciente decisión del Consejo Nacional de la Seguridad Social que favorece el acceso universal de las personas que viven con VIH a los tratamientos”.

El gobierno dominicano anunció nuevas acciones para disminuir los indicadores del VIH en el país y reafirmó su compromiso con el logro de las metas previstas, al conmemorar este lunes el Día Mundial de la Respuesta Integrada al VIH y el Sida.

En el marco de las conmemoraciones del Dia Mundial del Sida, se llevó a cabo el “II Foro sobre Prevención Combinada y Atención al VIH en República Dominicana”, un espacio dedicado a la reflexión sobre las acciones emprendidas, la identificación de oportunidades de mejora y el compromiso colectivo en materia de prevención y atención del VIH.