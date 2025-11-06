Santo Domingo. – El Gabinete de Transporte del Gobierno dominicano informó que el plan RD Se Mueve ha completado más del 70 % de las acciones contempladas en su primera etapa, logrando incrementos de hasta un 30 % en las velocidades promedio de los principales corredores viales del Gran Santo Domingo.
El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa encabezada por el coordinador del Gabinete de Transporte y ministro, Deligne Ascención, quien destacó que estos avances consolidan cambios estructurales en la gestión del tránsito, la fiscalización y el sistema integrado de transporte público, contribuyendo a una movilidad más ágil, segura y ordenada.
Resultados
Durante la presentación, las autoridades resaltaron que la primera fase del plan RD Se Mueve ha generado mejoras sostenidas en la movilidad, alcanzando incrementos de entre 20 % y 30 % en las velocidades promedio en los corredores priorizados.
Esto se traduce en menores tiempos de traslado y mayor fluidez vehicular durante las horas de mayor circulación.
Puedes leer: Frente Amplio denuncia incumplimiento fiscal del gobierno a trabajadores
Con más del 70 % de las acciones planificadas ya ejecutadas, los resultados evidencian una gestión eficiente y coordinada, con un impacto directo en el ordenamiento de la ciudad y en la seguridad vial.
Medidas implementadas
La primera etapa incluyó acciones estructurales clave, entre ellas:
- Gestión horaria en 137 instituciones públicas, beneficiando a más de 70,000 servidores.
- Optimización semafórica en 11 de 14 corredores troncales.
- Restricción de giros en 15 intersecciones.
- Implementación de carriles en contraflujo y regulación del estacionamiento en zonas críticas.
En materia de fiscalización, más de 700 agentes de la DIGESETT, equipados con cámaras corporales, reforzaron el control y la transparencia en las vías. Desde el inicio de esta fase, se han remolcado más de 5,200 vehículos mal estacionados y aplicado más de 7,100 sanciones por giros indebidos.
Puedes leer: Oficinas públicas no aplican nuevo horario
El sistema de transporte público también fue fortalecido mediante la ampliación de la capacidad operativa del Metro, lo que ha permitido disminuir las filas y mejorar la experiencia de los usuarios.
El Gabinete reiteró su compromiso de continuar la ejecución del plan RD Se Mueve, incorporando mayor tecnología, educación vial y medidas de gestión urbana, con el objetivo de avanzar hacia una ciudad más ordenada, moderna y segura para todos.
Estuvieron presentes el director ejecutivo del INTRANT, Milton Morrison; el director general de la DIGESETT, general Pascual Cruz Méndez, P.N.; el director ejecutivo del Fideicomiso de Movilidad y Transporte (FIMOVIT), Ricardo Roque; el director de la Comisión Militar y Policial (COMIPOL), coronel Luis Rafael Herrera Almonte, ERD; el representante de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), José Adolfo Herrera; así como por Yamel Batista y Rosa Mena, representantes de la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana.