Tras el anuncio del nuevo Sistema de Integración de Tarifas del Transporte Público, que será implementado en diciembre, se aclaró este martes que no se aplicará ningún aumento en el precio del pasaje en los medios de transporte del Estado, desmintiendo versiones que hablaban de un posible costo de 35 pesos.

“La unificación de la tarifa del pasaje en el transporte público no implicará un aumento en el precio del pasaje”, precisó una fuente de entero crédito a El Nacional.

Explicó que, hasta el momento, no se ha fijado el precio del sistema integrado, que permitirá a los usuarios utilizar el Metro, la OMSA, los corredores y el Teleférico en un mismo día.

El gobierno había anunciado ayer que los usuarios del transporte público podrán desplazarse a partir de diciembre por el Gran Santo Domingo y Santiago utilizando un solo pasaje en el Metro de Santo Domingo.

La fuente agregó que la medida busca facilitar la movilidad de quienes utilizan más de un medio diariamente, mediante un paquete especial con tarifa reducida, más económico que pagar cada servicio por separado.

El Gabinete de Transporte, coordinado por el ministro de Obras Públicas, Deligne Ascención, continúa en reuniones para definir los detalles operativos y tarifarios, antes de la entrada en vigor del sistema en diciembre.

Con esta aclaración, el Gobierno reafirma su compromiso de mantener estables las tarifas actuales del transporte público, mientras avanza hacia un sistema más moderno, eficiente y accesible para los ciudadanos.