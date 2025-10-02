Santo Domingo.- Los gobiernos de República Dominicana y Panamá acordaron un plan de trabajo con el propósito de fortalecer los lazos de colaboración en el ámbito formativo y académico, en el marco de la Reunión de Consultas Políticas celebrada en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX).

Encuentro bilateral



La actividad estuvo encabezada por el viceministro de Política Exterior Bilateral dominicano, embajador Francisco Caraballo, y el viceministro de Relaciones Exteriores panameño, Carlos Hoyos. Durante el encuentro se repasó la agenda bilateral, se reafirmó el compromiso de cooperación y se exploraron nuevas oportunidades en áreas prioritarias.

Reconocimiento a Panamá en la ONU



República Dominicana reconoció y agradeció el papel de liderazgo desempeñado por Panamá en la reciente resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que transformó la Misión Multinacional de Apoyo a Haití (MSS) en una “Fuerza de Supresión de Pandillas” compuesta por 5,500 efectivos, considerada un logro significativo para la región.

Firma de memorándum de entendimiento



Como parte de la visita, se firmó un Memorándum de Entendimiento en Materia de Cooperación Académica entre el MIREX, a través del Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (INESDYC), y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. El acuerdo busca fortalecer la cooperación en el ámbito formativo y académico entre ambos países.

Delegaciones participantes



Por República Dominicana participaron además los viceministros Rubén Silié, el embajador dominicano en Panamá, Roberto Salcedo; el embajador José Tomás Ares Germán, director de Relaciones con América Latina; José Guillermo Sarita, director de Negociaciones Comerciales; Carlos Hernández, director de Cooperación Internacional; y Jadhel Herrera, directora de Asuntos Migratorios.

La delegación panameña estuvo integrada por Madeleine Escobar, asesora del Despacho del viceministro Hoyos; Siurania Mirones Castillo, jefa del Departamento del Hemisferio Occidental; y la embajadora acreditada en el país, Yira Elena Ramonet.