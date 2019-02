Las centrales sindicales advirtieron este jueves que llamarán a los trabajadores a tirarse a las calles si el sector empresarial no acoge un aumento general de un 30 por ciento hasta los 50 mil pesos, y si no fija en 20 mil pesos el salario mínimo en el sector privado.

Jacobo Ramos, presidente de la Central Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), afirmó que en la reunión del Comité Nacional de Salarios (CNS), iniciada hoy, plantearon que se eliminen las 17 tarifas salariales a nivel sectorial.

Deploró que los empresarios para evadir su responsabilidad expongan en la mesa del diálogo la reclasificación de las empresas, “para boicotear el alza salarial que merecen sus empleados, mientras en dos años que debieron realizar esos estudios, se olvidaron como manera de dilatar las discusiones del aumento salarial”.

Dijo que el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, ha dicho que el crecimiento económico se debe distribuir entre los más pobres, incremento de los salarios a los trabajadores del sector privados y del público.

“La posición nuestra es mantener el aumento salarial en el sector público y privado. Esperamos y confiamos que el presidente Danilo Medina, en el discurso de rendición de cuenta del 27 de Febrero, va anunciar mediante decreto el alza salarial no menor al 30%”, declaró.

Ramos, de la CNTD, deploró que en el país existan 17 tarifas de salarios sectoriales, que dijo no tienen sentido, “por ende, pedimos al Comité de Salarios que por resolución las elimines, porque en las zonas francas y otras empresas, ya se recuperaron”.