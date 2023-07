Reconocen a Henríquez Gratereaux y al Instituto Politécnico El Ave María

Santo Domingo.- La trayectoria del periodista y ensayista, Federico Henríquez Gratereaux y el Instituto Politécnico El Ave María, fueron reconocidos este domingo durante la vigésimo primera del “Desayuno por la Patria”, auspiciado por el Instituto Duartiano en el marco del 185 de la creación de la sociedad secreta la Trinitaria.

La actividad patriótica se llevó a efecto en el hotel Barceló-Lina con las palabras centrales del presidente de los duartianos, Wilson Gómez Ramírez; una invocación al Todopoderoso a cargo del padre Nelson Clark, párroco de la Catedral Primada y la lectura del pensamiento duartiano, a cargo del secretario general del instituto, arquitecto Jacinto Pichardo Vicioso.

Gómez Ramírez expresó que “la defensa patria se ha constituido hoy por hoy en una necesidad y en este esfuerzo tienen que participar todos los hombres y mujeres comprometidos con lo los elevados intereses de la Nación, sin importar posiciones políticas partidarias ni religión, solo importará la dominicanidad que se expresa en nuestro lienzo nacional, la bandera tricolor que Duarte nos legara en el mismo momento en que se constituyó el formidable movimiento que entrañó La Trinitaria”.

Agregó que, “en la República Dominicana no existe discriminación, ni por razón de color de la piel, ni por ninguna otra; aquí no se practica la xenofobia, aquí no existe odio racial, este es un pueblo que predica y practica la fe y la caridad cristiana…nadie, ningún pueblo sobre la faz de la tierra expresa mayor hospitalidad y asume con tanto entusiasmo la solidaridad humana como el pueblo dominicano, este pueblo de Duarte”.

«El Instituto Duartiano, en este momento estelar que nos deparan las circunstancias, conmemora esta trascendental efeméride, esta gloriosa fecha, reiterando su compromiso de mantener en alto la vergüenza, la perseverancia y la fe que enseñó Duarte durante toda su vida y hasta el final cuando balbuceó en su lecho de muerte una última palabra: Patria”.

El acto incluyó, además, el documental “La Trinitaria”, Génesis de la República”, un monólogo del joven estudiante pedernalense Emelin Martínez Peña, la proyección de un documental del 60 aniversario del Instituto Duartiano y la entrega de varios ejemplares del libro “Notas para una teoría de la Sociedad Dominicana” a la biblioteca doctor Enrique Patín Veloz, a cargo del autor, Federico Henríquez Gratereaux.

Al “Desayuno por la Patria” asistieron funcionarios y representantes de instituciones públicas, privadas y cívicas, así como los demás miembros de la junta directiva nacional del Instituto Duartiano: Julio Rodríguez Grullón, vicepresidente; José Pilía Moreno, tesorero; Víctor Zabala, gobernador; los vocales Rafaela Mesa, Rosanna Féliz, Robinson Cuello, Diana Cordero y Dulce Rossó.

Sobre los homenajeados

Federico Henríquez Gratereaux es subdirector y académico de número de la Academia Dominicana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia de la Lengua Española.

Se ha desempeñado como administrador general del Listín Diario, secretario ejecutivo de la Liga de Asociaciones y Préstamos (1976-1978), director de Relaciones Públicas de la Presidencia y de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, secretario de Estado sin cartera, director del desaparecido periódico El Siglo, productor del programa televisivo “Sobre el tapete” y columnista del diario Hoy.

Publicó los libros “La feria de las ideas”, “Peña Batlle y la dominicanidad”, “Un antillano en Israel”, “Negros de mentira y blancos de verdad”, “Cuando un gran estadista envejece”, “La globalización avanza hacia el pasado”, “La guerra civil en el corazón”, ”Un ciclón en una botella”, “Empollar huevos históricos”, “Disparatario”, “Pecho y espalda” y “Ubres de novelastra”.

Obtuvo el Premio Nacional de Ensayo Pedro Henríquez Ureña, el Caonabo de Oro y la Medalla al Mérito Cultural del Ateneo Amantes de la Luz.

Mientras que el Instituto Politécnico El Ave María es dirigido por el profesor Eduardo Rey Rivas Díaz y es una institución educativa católica, fundada en 2003, dedicada a la formación de los niños y jóvenes, con una filosofía centrada en la conciencia y concepción de que “Educar es completar personas”.

Su misión es dignificar a las personas en estado de vulnerabilidad, haciendo honor a su lema “Educación en la dignidad humana y cristiana por caridad”.

El presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez y otros directivos entregan el reconocimiento al Instituto Politécnico El Ave María, el cual fue recibido por su director y coordinadora, Eduardo Rey Rivas Díaz y Licda. Josefina Javier Beltré.

Desde su creación se han dedicado, a través de las actividades curriculares a homenajear a la patria, consagrándose durante los tres meses que comprenden a la efeméride del mes de la patria, no solo en las localidades de Santo Domingo, Villa Mella, Boca Chica y Moca, sino también que llega a tierras extranjeras a través de la Red de Escuelas del Ave María, como Puerto Rico, Chile y España.

La comunidad Avemariana, con sus acciones, demuestra que se mantiene firme y comprometida con los valores asumidos, el ideal duartiano y una educación de calidad.