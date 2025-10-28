Se estima que una de cada 8-10 mujeres ha padecido o padecerá cáncer de mama en el transcurso de su vida.
Se estima que una de cada 8-10 mujeres ha padecido o padecerá cáncer de mama en el transcurso de su vida. Por años, el diagnóstico de cáncer de mama ha representado una batalla por la vida, pero también una pérdida de la identidad femenina para quienes se someten a una mastectomía, pues esto toca su autoestima.
Tras la extirpación de los senos es posible recuperar su forma física, así como mejorar el bienestar emocional y la confianza, gracias a la reconstrucción mamaria. “La reconstrucción mamaria impacta de manera muy positiva en las pacientes, debido a que por el cáncer, muchas veces sienten que perdieron lo que las hacía ser mujer, lo cual no es real.
Con la reconstrucción logramos devolver esa seguridad, ayudando a que no se sientan incompletas, y enfrentando el cáncer con mayor coraje y valentía, porque su auto percepción no se ve tan afectada” manifestó el doctor Nelson García Méndez, Cirujano Plástico Reconstructivo y Estético.
Reveló que la reconstrucción mamaria post mastectomía ha logrado avances, como: la reconstrucción inmediata en los casos que aplica, “con expansión tisular e implantes mamarios, asociados injertos de grasa para mejorar los resultados, también el uso de matriz dérmica a celular y mallas biocompatibles. Esto nos permite tener una reconstrucción antes de salir de quirófano lo que mejora el aspecto psicológico de la paciente”.
Decidir cómo reconstruir el seno tras una mastectomía no solo depende de lo estético también influyen varios factores como el tamaño del tumor, la localización del tumor, el estado en que se diagnostica la enfermedad, la necesidad de radioterapia o no, también las preferencias de la paciente asociado al criterio médico, comorbilidades de la paciente, y hábitos tóxicos de la paciente, pues es un proceso que se debe adaptar a la salud, tratamiento y cuerpo.
El galeno, quien ha desarrollado su carrera en el Centro de Cirugía Plástica y Especialidades de Santo Domingo (CECIP) y en el Instituto de Oncología Dr. Heriberto Pieter, destacó que cada paciente debe ser consciente que este procedimiento reconstructivo, en el que se trata de reproducir la apariencia de un seno y que ayudará a la utilización de sus prendas de vestir, “no será el seno que perdió por el cáncer, pero si va seguir teniendo esa apariencia femenina que aportan los senos al cuerpo de la mujer”.
Agregó que el futuro de la reconstrucción mamaria en términos de innovación, se dirige “a hacer un diagnóstico a tiempo, para que todas las pacientes que se sometan a una mastectomía por cáncer tengan una reconstrucción inmediata, con conservación de piel y complejo areola pezón. Se dirige a seguir avanzando a hacia la mejora de los implantes mamarios que utilizamos, y la utilización de injertos graso para mejorar la parte estética del seno reconstruido”.