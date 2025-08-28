SANTO DOMINGO.– El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó este jueves a nueve personas a penas de entre 10 y 5 años de prisión, por integrar la red Gavilán, que se dedicaba a borrar y alterar antecedentes penales de peligrosos delincuentes a cambio de sobornos.

Los principales condenados

Entre los sentenciados a 10 años de cárcel en Najayo figuran:

Luis Peña Cedeño , fiscalizador del Distrito Nacional (además inhabilitado por 5 años para ocupar cargos públicos).

, fiscalizador del Distrito Nacional (además inhabilitado por 5 años para ocupar cargos públicos). Pilar Yrenes Medina Trinidad de Dotel

José Ramón Quezada Carmona

Víctor Gilberto Mercedes Gómez

Además, el tribunal les impuso una multa equivalente a 100 salarios mínimos del sector público.

Condenas reducidas por acuerdos

Otros imputados llegaron a acuerdos con el Ministerio Público tras admitir los hechos. Las condenas fueron:

Mártires Rosario Reyes : 7 años (3 años y medio en arresto domiciliario, el resto suspendido) + multa de 5 salarios mínimos.

: 7 años (3 años y medio en arresto domiciliario, el resto suspendido) + multa de 5 salarios mínimos. Alfredo Mirambeaux : 8 años (6 domiciliarios y 2 suspendidos) + multa.

: 8 años (6 domiciliarios y 2 suspendidos) + multa. Rubén Darío Morbán : 6 años (3 domiciliarios y 3 suspendidos) + multa.

: 6 años (3 domiciliarios y 3 suspendidos) + multa. Domingo Julio Santana : 5 años (2 años y medio domiciliarios, resto suspendido).

: 5 años (2 años y medio domiciliarios, resto suspendido). Luis Alfredo Astacio Polanco: 6 años (3 domiciliarios y 3 suspendidos) + multa.

¿Qué hacía la red Gavilán?

El Ministerio Público explicó que la estructura criminal borraba o alteraba registros de sicarios, narcotraficantes, violadores, acusados de violencia de género, secuestradores y adulteradores de bebidas alcohólicas.

En algunos casos, incluso se eliminaron antecedentes de personas condenadas a 30 años de prisión.

La red también movía dinero ilícito a través de familiares y allegados, utilizando recursos del crimen organizado para adquirir bienes y servicios.

Tres absueltos

Los jueces absolvieron a Yokaira Elizabeth Carmona, Dilcia Argentina Núñez Santos y Romanqui Alexander Dotel Medina, al no encontrarse pruebas suficientes en su contra.