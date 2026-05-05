Jalen Brunson anotó 27 de sus 35 puntos en la primera mitad y los New York Knicks ampliaron de manera contundente una racha histórica en la postemporada al arrollar a los Philadelphia 76ers 137-98 el lunes por la noche en el Juego 1 de las semifinales de la Conferencia Este.

Los Knicks se convirtieron en el primer equipo en la historia de la NBA en ganar tres partidos consecutivos de postemporada por al menos 25 puntos, continuando una racha que comenzó a mediados de la primera ronda contra Atlanta al lograr un 63% de efectividad en tiros de campo y una ventaja de 40 puntos.

“Estamos jugando bien, pero eso no significa nada si no encontramos la manera de conseguir tres victorias más”, dijo el pívot de los Knicks, Karl-Anthony Towns. “Así que tenemos que concentrarnos en lo que tenemos entre manos”.

Anunoby, Brdiges y Towns respondieron

OG Anunoby aportó 18 puntos con un 7 de 8 en tiros de campo, mientras que Towns y Mikal Bridges consiguieron 17 cada uno, con Towns sumando además seis rebotes y seis asistencias en tan solo 20 minutos.

Karl-Anthony Towns vs. Philadelphia 76ers 5/4/2026



17 PTS | 7-11 FG | W 137-98 pic.twitter.com/q9ccmTGP0y — NBA Shooting Audit (@NBAShotAudit) May 5, 2026

Un triple de Towns puso el marcador 90-60 a los cinco minutos del segundo tiempo, y a partir de ahí, los suplentes jugaron casi exclusivamente. Brunson solo jugó 31 minutos, quizás la única razón por la que no alcanzó los 40 puntos por cuarto partido consecutivo de playoffs contra los 76ers.

Tras ir perdiendo 2-1 contra Atlanta, los Knicks han ganado cuatro partidos consecutivos por un total de 135 puntos. Son el primer equipo desde que se empezaron a registrar los partidos en detalle en la temporada 1996-97 en liderar tres partidos de playoffs seguidos por al menos 30 puntos, según Sportradar.

Brunson afirmó que la concentración y la atención al detalle de los Knicks han mejorado desde que se vieron en desventaja.

“Sí, obviamente se ha traducido en grandes victorias, pero esa atención al detalle también nos ayudará en los partidos reñidos”, dijo Brunson.

El segundo partido se jugará el miércoles por la noche antes de que la serie se traslade a Filadelfia, y Joel Embiid ya está pidiendo a los aficionados de los 76ers que no vendan sus entradas a los aficionados de los Knicks cuando eso ocurra.

Pero los 76ers no dieron precisamente a sus aficionados muchas razones para querer conservarlos el lunes.

Paul George anotó 17 puntos para Filadelfia. Embiid encestó solo 3 de 11 tiros para un total de 14 puntos, y Tyrese Maxey solo anotó 13, sin encestar su primera canasta hasta los cinco minutos del segundo cuarto.

Poco descanso

Los 76ers solo tuvieron un día libre completo después de ganar en Boston el sábado por la noche y completar la decimocuarta remontada de la NBA tras ir perdiendo 3-1. Pero se parecían más al equipo que perdió dos veces por 32 puntos en los primeros cuatro partidos antes de caer en esa desventaja.

Los Knicks tuvieron una primera ronda mucho más sencilla, y la culminaron con uno de los partidos más fáciles en la historia de los playoffs de la NBA. Aplastaron a Atlanta 140-89 el jueves en el sexto partido, estableciendo un récord de postemporada al conseguir una ventaja de 47 puntos al descanso.

El lunes hubo largos tramos que se parecían entre sí.

“Obviamente nos estaban superando, se movían mucho mejor que nosotros”, dijo el entrenador de los 76ers, Nick Nurse.

Los Knicks anotaron ocho puntos consecutivos a mediados del segundo cuarto para extender una ventaja de 10 puntos a 57-39, y Brunson anotó sus últimos 11 puntos, culminados con un triple a falta de 0.3 segundos, para dejar el marcador en 74-51 al descanso.