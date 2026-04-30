El capitán Ric Wilson ondea una bandera venezolana y el primer oficial saluda a la bandera estadounidense mientras se preparan para volar en el vuelo AA3599 de American Airlines, el primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en siete años, el jueves 30 de abril de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Caracas.– Con un arco de globos blancos, rojos y azules fueron recibidos este jueves los pasajeros procedentes de Miami en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, tras la reanudación de los vuelos comerciales directos entre Estados Unidos y Venezuela luego de siete años de suspensión por razones de seguridad.

American Airlines se convirtió en la primera en retomar la operación, marcando el restablecimiento de la conexión aérea entre ambos países.

Los pasajeros también fueron despedidos en Miami con globos en los colores de la bandera venezolana, mientras las azafatas portaban banderas del país sudamericano.

“Es una cosa maravillosa porque sé que estoy saliendo ahora en la mañana y, si Dios quiere, esta noche estaré durmiendo en mi casa”, expresó Óscar Fuentes al registrarse para el vuelo de regreso, destacando el ahorro de tiempo y esfuerzo que implica la ruta directa.

También te puede interesar:

La aeronave aterrizó en Caracas a las 13:24 hora local, en un paso significativo en la normalización de las relaciones entre ambas naciones tras años de interrupción.

El restablecimiento de los vuelos se produce en un contexto de acercamiento diplomático entre Caracas y Washington, lo que ha permitido retomar operaciones aéreas y comerciales.

Autoridades venezolanas y representantes de la aerolínea participaron en la recepción, que incluyó decoraciones alusivas a ambas banderas en el área de chequeo. El vuelo tenía previsto partir de regreso a Miami horas más tarde.

Aunque el Departamento de Estado mantiene advertencias de viaje, el gobierno estadounidense autorizó a la aerolínea iniciar operaciones, abriendo una nueva etapa para el transporte aéreo, el comercio y los vínculos entre ambos países.

La odisea de viajar a Estados Unidos

Tras la suspensión de los vuelos directos, los viajeros se vieron obligados a realizar una o más escalas para llegar a Estados Unidos, lo que generaba un incremento sustancial en los costos y el tiempo de viaje, que en ocasiones superaba las 12 horas.

Una agente de American Airlines sostiene banderas venezolanas para repartirlas entre los pasajeros durante el embarque del vuelo AA3599, el primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en siete años, el jueves 30 de abril de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Nuevamente Miami, uno de los destinos favoritos de los venezolanos, está para a unas cuatro horas de vuelo.

El pasajero Fuentes estaba feliz porque sería uno de los beneficiados. En los últimos años en sus frecuentes viajes por motivos familiares a la ciudad estadounidense de Houston, numerosas veces le tocó hacer escalas en República Dominicana.

“Esa es una complicación de verdad”, insistió.

Lilibeth Torres, por su parte, expresó que estaba “muy emocionada porque anteriormente me ha tocado viajar por Cúcuta (Colombia) y agarrar siempre vuelos con escala”. “Estoy muy agradecida de que se estén abriendo nuevas puertas otra vez aquí en Venezuela”, añadió en la zona de chequeo.

Vínculos afectivos de los venezolanos con Estados Unidos

En los tiempos de bonanza petrolera, la clase media hizo de Miami su destino turístico favorito. Entre los atractivos estaba la cercanía en vuelos directos y la posibilidad de hacer compras, una pasión entonces en este país, otrora próspero. Muchos aprovechaban los fines de semana — dos o tres días — para viajar a esa ciudad estadounidense como si se tratase de un lugar de paseo a las afueras de Caracas.

De modo que no fue una sorpresa que en Miami y en el área de lo que ahora es el Doral se instalarán con los años, sobre todo a finales de la década de los 70 y los 80, empresarios venezolanos dedicados a exportar bienes hacia Venezuela.

Una pasajera aborda el vuelo AA3599 de American Airlines, el primer vuelo comercial directo entre Estados Unidos y Venezuela en siete años, el jueves 30 de abril de 2026, en el Aeropuerto Internacional de Miami. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Tampoco fue extraño que muchos venezolanos de clase media hicieron de Miami su hogar, aunque con la llegada de Hugo Chávez en 1999, empeñado en convertir a Venezuela en un Estado socialista, sembró el temor que la cercanía del gobierno del teniente coronel retirado con el entonces gobierno de Fidel Castro finalmente minaran la democracia venezolana.

Entre las medidas adoptadas por Chávez, fallecido en 2013, que ahuyentó a millones de venezolanos se incluyeron los controles de cambio, las expropiaciones masivas de empresas y luego la debacle de su economía.

Caracas y Washington rompieron relaciones en febrero de 2019 por decisión de Maduro y cerraron sus embajadas luego de que Trump, en su primer mandato, apoyó al líder opositor Juan Guaidó, quien se había declarado presidente interino de Venezuela.

En mayo de 2019, Estados Unidos ordenó la suspensión de todos los vuelos comerciales y de carga hacia Venezuela por considerar que la agitación social y la tensión política en el país sudamericano representaban un riesgo. Sin embargo, sólo resultó afectado un pequeño número de vuelos entre ambas naciones debido a que las aerolíneas estadounidenses, incluida American Airlines, ya no viajaban a Venezuela.

Delta y United Airlines se habían retirado en 2017 en medio de la crisis política venezolana y las masivas protestas antigubernamentales en las que murieron 120 personas.