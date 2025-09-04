Ministro de Agricultura afirma se fortalece producción agrícola

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, pronuncia el discurso central en el XXVII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario, que se realiza en Bávaro.

El ministro de Agricultura, Limber Cruz, al intervenir en el XXVII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario en Bávaro, expresó que República Dominicana no solo fortalece su producción interna y reduce la inseguridad alimentaria, sino que también se posiciona como un actor confiable en el comercio internacional.

“La clave ha sido alinear investigación, extensión, calidad, infraestructura y políticas complementarias, logrando que el campo dominicano esté cada vez más conectado con los mercados y más reconocido a nivel global”, afirmó.

El foro organizado por la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) es considerado el evento más importante del agro dominicano, con la participación de autoridades, empresarios, productores, exportadores y expertos nacionales e internacionales.

El encuentro se celebra en el Centro de Convenciones Barceló, Bávaro, Punta Cana, y tiene como tema central:“Retos al 2036: Estrategias institucionales para duplicar las exportaciones agropecuarias y agroindustriales de la República Dominicana”.

Puedes leer: Impulsan transformación agrícola en provincias del sur con inversión de RD$100 millones

El acto inaugural inició con la presentación de la metodología a cargo del presidente ejecutivo de la JAD, Osmar C. Benítez, quien destacó que el encuentro reúne a más de 650 líderes de todo el país y de diversos subsectores productivos.

Benítez destacó a República Dominicana como un modelo regional en producción alimentaria, capaz de abastecer más del 90% de la canasta básica nacional con productos como arroz, pollo, huevos y lácteos. Asimismo, enfatizó la necesidad de formar jóvenes profesionales en gestión y administración agropecuaria.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Roberto Serrano, presidente del Consejo de Directores de la JAD, quien destacó que la República Dominicana se ha consolidado como un jugador clave en el comercio agropecuario internacional, identificando mercados prioritarios como Estados Unidos, Haití, Países Bajos, Puerto Rico y España, así como mercados emergentes con gran potencial en Alemania, Bélgica, Italia y Jamaica.

Serrano enfatizó que el encuentro busca, al cierre de sus jornadas, presentar propuestas concretas que orienten al país en el camino de duplicar sus exportaciones agropecuarias y agroindustriales hacia 2036.

Durante la jornada inaugural también se firmó un acuerdo de colaboración entre la JAD y Barna Management School, con el objetivo de fortalecer la formación, la investigación y el desarrollo de programas que impulsen la innovación y sostenibilidad del sector agroempresarial en el país.