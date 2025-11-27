República Dominicana define 12 jugadores para primera ventana mundialista

Equipo de República Dominicana que participará en la primera ventana clasificatoria al Mundial de Baloncesto ante México.

El equipo enfrentará a México este viernes a las 10:40 P.M. (hora local)

El dirigente Néstor -Ché- García, del equipo nacional de baloncesto de mayores escogió sus 12 jugadores para enfrentar a México, en su casa, el próximo viernes 28, en la Primera Ventana Clasificatoria a la Copa Mundial Catar 2027.

La delegación quisqueyana partió la mañana de este lunes con destino a la ciudad de Zacatecas, en México, donde harán su base de entrenamientos en su preparación para el partido del viernes vs. los aztecas, 8:10 de la noche, en el Gimnasio Marcelino González.

Para tal compromiso en suelo mexicano, el técnico argentino Ché García hizo el anuncio oficial de su plantel, el cual encabezan los armadores Andrés Feliz, Jean Montero y Richard Bautista; los guards Jassel Pérez y Omar Silverio; los pequeños delanteros Chris Duarte y LJ Figueroa; y los delanteros de poder Juan Guerrero y Anderson García.

Los centros que hicieron el viaje fueron Ángel Núñez, Joel Soriano y Jonathan Araújo.

García tiene de asistentes a David Díaz, Abraham Disla y el argentino Sergio Jiménez; el gerente general lo es Junior Páez (Jipy), vicepresidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal); Carlos De León, director de Operaciones; el kinesiólogo Adenhaweer Díaz (Rilling); y el doctor Gewill Acosta, es el médico del equipo nacional.

Por igual, Malvin Zamora estará de fisioterapeuta y Jean Carlos Pérez, preparador físico.

Dominicana tiene en su historial cuatro mundiales, que inició en Filipinas 1978 y 26 años después hilvanan otras tres seguidas con España 2014, China 2019 y la repartida entre Indonesia, Japón y Filipinas 2023, e irían tras su cuarto seguido, y el quinto de por vida.

El choque está previsto a las 8:40 de la noche, hora en esa ciudad del centro de México, 10:40 pm en Santo Domingo, y luego jugarán en suelo dominicano el lunes 1 de diciembre en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El combinado dominicano forma parte del grupo A entre los 16 países de Las Américas, que dispone de siete plazas para Catar 2027, con los Estados Unidos, México y Nicaragua.

Con los norteamericanos, los criollos chocarán -3ra ventana- el viernes 3 de julio del 2026, en el remozado Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, en Santo Domingo.

El grupo B lo conforman Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica; en el C están Brasil, Venezuela, Colombia y Chile; y en el grupo D, Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba.