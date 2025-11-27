Deportes Baloncesto

República Dominicana define 12 jugadores para primera ventana mundialista

Equipo de República Dominicana que participará en la primera ventana clasificatoria al Mundial de Baloncesto ante México.

El equipo enfrentará a México este viernes a las 10:40 P.M. (hora local)

El dirigente Néstor -Ché- García, del equipo nacional de baloncesto de mayores escogió sus 12 jugadores para enfrentar a México, en su casa, el próximo viernes 28, en la Primera Ventana Clasificatoria a la Copa Mundial Catar 2027.

La delegación quisqueyana partió la mañana de este lunes con destino a la ciudad de Zacatecas, en México, donde harán su base de entrenamientos en su preparación para el partido del viernes vs. los aztecas, 8:10 de la noche, en el Gimnasio Marcelino González.

Para tal compromiso en suelo mexicano, el técnico argentino Ché García hizo el anuncio oficial de su plantel, el cual encabezan los armadores Andrés Feliz, Jean Montero y Richard Bautista; los guards Jassel Pérez y Omar Silverio; los pequeños delanteros Chris Duarte y LJ Figueroa; y los delanteros de poder Juan Guerrero y Anderson García.

Los centros que hicieron el viaje fueron Ángel Núñez, Joel Soriano y Jonathan Araújo.

García tiene de asistentes a David Díaz, Abraham Disla y el argentino Sergio Jiménez; el gerente general lo es Junior Páez (Jipy), vicepresidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal); Carlos De León, director de Operaciones; el kinesiólogo Adenhaweer Díaz (Rilling); y el doctor Gewill Acosta, es el médico del equipo nacional.

Por igual, Malvin Zamora estará de fisioterapeuta y Jean Carlos Pérez, preparador físico.

Dominicana tiene en su historial cuatro mundiales, que inició en Filipinas 1978 y 26 años después hilvanan otras tres seguidas con España 2014, China 2019 y la repartida entre Indonesia, Japón y Filipinas 2023, e irían tras su cuarto seguido, y el quinto de por vida.

El choque está previsto a las 8:40 de la noche, hora en esa ciudad del centro de México, 10:40 pm en Santo Domingo, y luego jugarán en suelo dominicano el lunes 1 de diciembre en el Palacio del Voleibol Ricardo Gioriber Arias, del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El combinado dominicano forma parte del grupo A entre los 16 países de Las Américas, que dispone de siete plazas para Catar 2027, con los Estados Unidos, México y Nicaragua.

Con los norteamericanos, los criollos chocarán -3ra ventana- el viernes 3 de julio del 2026, en el remozado Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, en Santo Domingo.

El grupo B lo conforman Puerto Rico, Canadá, Bahamas y Jamaica; en el C están Brasil, Venezuela, Colombia y Chile; y en el grupo D, Argentina, Uruguay, Panamá y Cuba.

Marcos Nivar

