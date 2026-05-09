“Visitar el club Mauricio Báez fue una experiencia inspiradora. Más allá de su historia y de sus logros, lo que más impacta es el enorme trabajo social que realiza cada día en favor de su comunidad”.

Así lo expresó Leonardo Aguilera, presidente ejecutivo del Banco de Reservas, en una visita realizada a las instalaciones del Club Mauricio Báez, la Fundación, el liceo y la escuela, el dispensario de odontología y el centro médico de atención primaria en construcción, al igual que el polideportivo de la entidad enclavada en Villa Juana.

El doctor y profesor Aguilera, manifestó igualmente: “Aquí no solo se forman atletas, también se construyen sueños, se crea oportunidad y se brinda esperanza a cientos de niños y jóvenes que encuentran en este espacio un lugar seguro para aprender, crecer y salir adelante”.

Y agregó: “Conocer de cerca esta realidad reafirma el compromiso que tenemos desde Banreservas de seguir respaldando iniciativas que transforman vidas, fortalecen valores y aportan al desarrollo de muestra gente”.

Aguilera expresó su “admiración y respeto para toda la familia mauriciana por la huella positiva que dejan en tantas generaciones”.

Sorprendido

El principal ejecutivo de Banreservas expresó sentirse sorprendido del gran trabajo que realiza la familia mauriciana.

Aguilera también sugirió a los directivos del Mauricio Báez a difundir por los diferentes medios de comunicación las labores que ofrecen y los diferentes centros de enseñanzas.

Dio crédito a el trabajo educativo del liceo y la escuela Mauricio Báez.

Elogia campamento

Entre los aspectos que resaltó y mostró su satisfacción por su ejecución, se encuentra el Campamento Mauricio Báez, en el que participan más de mil niños de forma gratuita provenientes de diferentes sectores del país, durante tres semanas.

Recorrido

Aguilera, en su recorrido por las diferentes instalaciones del Mauricio Báez, fue acompañado por José Domínguez (Boyón); César Heredia Guerra, Nandy Rivas, César Amaury Heredia Guerra, Vladimir Doñé y Leo Corporán, el Marchante que suscribe, todos los directivos y asesores de los mauricianos.

Acompañantes

Aguilera estuvo en el recorrido acompañado de directivos de diferentes Departamentos de Banreservas.

El presidente ejecutivo del Banco de Reservas indicó al marcharse, “estoy emocionado, sorprendido y los felicito por la gran labor a favor del país”.

Hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.