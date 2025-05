SAN CRISTOBAL.- Fue rescatada con vida esta madrugada la estudiante de 13 años Sheilin Vizcaíno que la tarde de ayer fue arrastrada por las lluvias hasta una cloaca en el sector Lavapies en esta ciudad.

La menor fue encontrada viva pasada la media noche por dos jóvenes de referido sector que decidieron continuar la búsqueda, luego que las autoridades se marcharon del lugar. El rescate calificado de milagroso ha provocado gran regocijo en San Cristóbal.

Sheilin Vizcaíno, la estudiante de 13 años, fue rescatada con vida tras caer en una cloaca

Uno de los jóvenes que participaron en el rescate se identificó como Joel Casilla Rivera. Se desconoce aun el nombre del otro hombre que participó en el rescate.

La niña fue sacada alrededor de la medianoche.

Dos jóvenes, incluyendo a Joel Casilla, arriesgaron su vida para encontrarla después de que autoridades se marcharan

Videos que circulan en las redes sociales muestran a la niña moviendo una mano dentro de la alcantarilla.

Los participantes en el rescaten coincidieron en declarar que las autoridades de la defensa civil se oponían que ellos penetran a la claoca a buscar la menor.

Los organismos de socorro suspendieron las labores para retomarla en la mañana del viernes.

El rescate, calificado de milagroso, ha generado gran regocijo en la comunidad de San Cristóbal

«Yo lo que hice fue que esperé que ellos se vayan todos, porque no me iban a dejar entrar, al yo no pertenecer a ninguna institución del Estado, y tomé la iniciativa de entrar a la alcantarilla, donde me indicaron que era posiblemente por donde se hubiese ido la niña», narró casilla