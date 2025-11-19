Restos del coronel que falleció tras incendio serán expuestos este jueves en Puerto Plata

Santo Domingo.– Los restos del coronel Lucilo Francisco Vargas serán velados el jueves 20 de noviembre de 2025 en la funeraria Blas Blass, en Puerto Plata, desde las 8:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, informó la familia Francisco Echavarría mediante una comunicado.

Luego del velatorio, el oficial recibirá cristiana sepultura en el Parque Jardín Nubes de Gloria, también de esa ciudad.

La familia agradeció las oraciones y muestras de solidaridad en este momento de duelo.

