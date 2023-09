Retiro periodístico

Recientemente salió un artículo periodístico en un diario digital, con mi nombre y mi foto, resaltando la reelección de Luis Abinader y usando epítetos insultantes contra partidos opositores. No fui yo quien escribió ese texto, por lo que me vi en la necesidad de publicar un tweet, el cual compartí en otras redes y en múltiples grupos de whatsapp, haciendo la aclaración correspondiente. La suerte que el trabajo solo fue publicado en un medio y por fortuna un gran amigo me lo hizo llegar. No se pudo establecer si fue un error o si alguien maliciosamente lo envió a ese digital.

Sea una u otra la razón el caso queda cerrado con este artículo, aunque haciendo la observación que no es a mí que corresponde abogar por la reelección, porque ni estoy yo ni ninguno de mis hijos en el Gobierno, algo que respeto mucho, pues constitucionalmente el presidente de la República es el único que tiene la potestad para la emisión de decretos y posiblemente, desde la óptica del jefe de Estado, el suscrito carece del perfil requerido.

La gente ve que escribo en los periódicos y piensa erróneamente que soy “gran cosa”, obviando que estamos en la “Generación Alofoke”. Entre los que tuvieron una idea equivocada de mi persona están dos hijas, una de las cuales vino en la campaña desde Estados Unidos a ayudarme, en un movimiento que presidía, a luchar por el anhelado cambio en el 2020. Al pasar meses del ascenso al poder del presidente Abinader y establecer que ya no sería tomado en cuenta, entonces gestioné que mis hijas, con estudios de grado y postgrado, sean colocadas en puestos acordes a su formación académica. Sin embargo, el primer mandatario ni me contestó los mensajes de whatsapp.

Preocupado por la situación de las dos descendientes directas apelé a la señora Raquel Arbaje, primera dama y a quien siempre percibí como una persona diplomática y de fino trato. Le traté el caso y de forma receptiva me dijo que envíe los currículums y así lo hice. Al pasar un largo tiempo y no recibir ninguna respuesta mi hija residente optó por marcharse y la otra, con simple visa, también se fue a Estados Unidos. Sentí dolor e impotencia.

El que lee este artículo establece de inmediato que se trata de un caso particular. Honestamente así es. Pero no he podido determinar cuáles de los líderes políticos dominicanos luchan por el bienestar de la población dominicana. Tampoco estoy convencido que la reelección presidencial ni el retorno de la oposición resulte beneficioso para las grandes mayorías nacionales.

Ese podría ser un motivo importante para continuar luchando, pero es desalentador que en el escenario político nacional se observe un “tigueraje”. Y muchas veces los que desempeñan cargos relevantes no fueron los más meritorios ni mucho menos son los más capaces, sino los que más invirtieron en campaña.

Consciente de esa realidad, de la política estoy prácticamente retirado. Y del periodismo estaría diciendo adiós en los próximos meses. Tengo 44 años de ejercicio y creo que hay que darle paso a la nueva generación, por lo que empecé a tramitar el asunto dentro del Plan de Pensiones del Poder Ejecutivo. Si no me la da el gobierno del cambio, por prejuicio o por lo que sea, me la daría otro en el futuro.