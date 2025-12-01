Santo Domingo.– El abogado Leonardo Reynoso, de la plancha número uno, resultó electo como representante de la corriente Dignidad Jurídica del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para competir por la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).

La Comisión Nacional Electoral (CNE) informó que Reynoso obtuvo el 62.17 % de los votos emitidos, mientras que el candidato de la plancha dos, Luis Yépez Suncar, alcanzó el 37.83 %.

En total, 1,451 abogados ejercieron su derecho al voto en las doce mesas distribuidas en todo el país, según el boletín final emitido por el centro de cómputos del PLD y firmado por los miembros de la comisión electoral.

El documento fue rubricado por el coordinador Bernardino Pichardo, junto a Tomás Valdez, Héctor Julio Rivera, Rafael Espaillat y el titular de Asuntos Gremiales, Francisco Mosquea, en presencia del secretario general del PLD, Johnny Pujols.

A solicitud de Pujols, los candidatos Reynoso y Yépez Suncar recibieron juntos el boletín final y se comprometieron a trabajar por el fortalecimiento de la Dignidad Jurídica.

El CNE indicó que se preparaba el acta oficial para cerrar formalmente un proceso que definieron como participativo, entusiasta y transparente.