Más de 2,000 personas se beneficiaron del operativo

San Pedro de Macorís. – Durante un operativo médico y una jornada de asistencia humanitaria, la organización sin fines de lucro Reys of Tomorrow benefició a más de 2,000 habitantes del batey Ingenio Angelina, en esta provincia.

Las personas beneficiadas recibieron atención directa y apoyo esencial a poblaciones vulnerables de la zona.

En el batey Ingenio Angelina, durante la jornada incluyó atención médica de distintas especialidades, limpieza dental básica, suministros de médicos, entrega de alimentos perecederos, distribución de artículos esenciales para el hogar y de materiales espirituales.

“Este operativo representa una oportunidad para servir con propósito, responder a necesidades reales y fortalecer a la comunidad desde una perspectiva integral”, expresó Jhilaris Lopez, fundadora de la organización.

La actividad forma parte del compromiso continuo de la fundación Reys of Tomorrow junto a empresas aliadas.

Entre ellas, el Banco de Alimentos de República dominicana, Cologate, UNIKA, Catedral Café, Visual Lab, Monest, Libano, Scarlit Rodriguez, Bienes QM, Eventium e YSOS Fotografía, quienes se identifican con la misión de apoyar a poblaciones con acceso limitado, combinando la asistencia práctica con acompañamiento espiritual y desarrollo comunitario sostenible.

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La jornada contó con la presencia de personalidades de relevancia de la vida nacional, entre ellas la pastora Nancy Amancio, políticos y líderes comunitarios.

Reys of Tomorrow

Reys of Tomorrow es una organización sin fines de lucro dedicada a desarrollar iniciativas de impacto social enfocadas en asistencia humanitaria, acceso a recursos básicos y fortalecimiento comunitario en comunidades desatendidas.

A través de operativos, alianzas estratégicas y programas sostenibles, la organización trabaja para generar transformación tangible tanto a nivel físico como espiritual.