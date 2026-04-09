Rigoberto Hidalgo vs Therians: el debate polémico desde Argentina

En la Plaza Barrancas de Belgrano, en Buenos Aires, Argentina, el conferencista Rigoberto Hidalgo, también conocido como “El cristiano extremista”, participó en un debate público con personas que se identifican como therians, término utilizado por individuos que afirman tener una conexión o identificación con animales. El encuentro se realizó a finales del mes de marzo y posteriormente generó difusión en redes sociales.

Durante la actividad, Hidalgo expuso su postura basada en su interpretación de la creación y el diseño divino y la naturaleza humana, mientras que los participantes therians explicaron su visión sobre la identidad y la forma en que se perciben a sí mismos.

En el desarrollo del intercambio, Hidalgo expresó críticas hacia la autoidentificación fuera del marco humano, señalando su posición respecto a los derechos y la identidad. Entre sus declaraciones afirmó: “Si se identifican como animales no pueden exigir derechos humanos”.

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Asimismo, agregó: “Ellos piden que los acepten, pero ellos mismos no se aceptan. Una persona que niegue su diseño debe ser atendida con amor y psiquiatría… no es algo normal, es algo biológico… solo hay dos sexos y 50 formas de hacer el ridículo… la identidad no se elige, se acepta”.

El debate abordó temas relacionados con la biología humana, la identidad y definiciones sociales, incluyendo la pregunta sobre qué define a una mujer. Hidalgo defendió sus argumentos desde su perspectiva, mientras que los participantes therians también expresaron su punto de vista y explicaron cómo entienden su identidad y su relación con la naturaleza.

Una de las participantes, al recibir cuestionamientos sobre su postura, respondió: “Eres una persona egocentrista, que cree que eres la única que está en lo correcto y la única que está bien, pero hay millones de opiniones distintas y todos somos distintos”, y añadió: “Creo en Dios, pero no en la Iglesia”.

El intercambio se desarrolló ante un público presente, generando discusión entre los asistentes sobre temas de identidad, biología y creencias personales.

El evento, realizado a finales de marzo en Barrancas de Belgrano, fue posteriormente difundido en plataformas digitales, donde generó reacciones y debate en torno a los temas tratados.