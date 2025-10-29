Santo Domingo.- El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, continuó este miércoles su agenda de trabajo en España con un recorrido por el campus de Berklee College of Music en Valencia. Allí fue recibido por Manuel Costa, director senior de Operaciones y Relaciones Externas, junto al decano Blair Stevenson.

Durante la visita guiada por las áreas académicas y artísticas del reconocido centro educativo, Salcedo evaluó nuevas posibilidades de cooperación entre el Ministerio de Cultura y Berklee, con la intención de ampliar las oportunidades formativas para jóvenes dominicanos interesados en estudiar música en dicha institución. Estas gestiones se desarrollan en el marco de los acuerdos ya establecidos con la prestigiosa universidad musical.

La parada en el campus forma parte de una amplia agenda cultural que el funcionario desarrolla en España. El martes 27 de octubre, el ministro presidió el acto de entrega de valiosos documentos a la Caja 1535 de la “Caja de las Letras”, del Instituto Cervantes, reafirmando así la presencia literaria y humanística de la República Dominicana en uno de los espacios más emblemáticos de la lengua española.

Entre los materiales depositados se encuentran piezas de gran relevancia histórica: la edición original de “La independencia efímera”, de Max Henríquez Ureña —escrita en Londres entre 1937 y 1938— y un manuscrito del poeta, dramaturgo y patriota Félix María del Monte, miembro de La Trinitaria y protagonista de los acontecimientos del 27 de febrero de 1844.

Con estas iniciativas, el ministro de Cultura refuerza el compromiso del gobierno dominicano con la proyección de la identidad nacional y el fortalecimiento de los vínculos culturales con España.