Roberto Hernández Basilio

Exdirector de Prisiones

El sicariato desde las cárceles es uno de los muchos males que no pudo erradicar del sistema penitenciario. Al ser sustituido del cargo deja un legado de impunidad, que incluye el centro tecnológico detectado en el penal de La Victoria. Y como colofón ha salido a relucir que el asesinato de un hombre en Capotillo fue planificado por un reo de San Pedro de Macorís.

Carlos Sánchez

Director Programa Alto Costo

Ha sido sincero al reconocer que han habido retrasos con la distribución de medicamentos de alto costo. No han sido por culpa suya, sino circunstanciales. Pero el más ligero inconveniente con las medicinas inquieta a los pacientes. Alienta que se tomen medidas para que los beneficiados reciban sus fármacos el día indicado de cada mes.

Francina Hungría

Presidenta Fundación Francina

Invita a reflexionar su afirmación de que uno de los principales obstáculos de los no videntes no es la discapacidad, sino la percepción que de ellos tiene la sociedad. Es cierto que pese a la superación, los prejuicios limitan la inclusión real de los no videntes en educación, trabajo y en otras actividades.