Roberto Rojas dice gobierno de RD es ejemplo de excelente gobernanza ante el mundo

NUEVA YORK.- La excelente gestión gubernamental que viene ejecutando el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, ha llevado a prestigiosas y creíbles instituciones internacionales a darle un «espaldarazo» a su Gobierno.

El criterio es del reconocido empresario y líder comunitario dominicano en esta ciudad, Roberto Rojas, quien afirma que el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció la resiliencia y el repunte de la actividad económica en la RD.

Asimismo, destaca que está sustentado por las políticas de apoyo de las autoridades en materia monetaria y fiscal, con el crédito, las exportaciones y el crecimiento del turismo, que han mostrado mejoría en los últimos tiempos.

El organismo internacional resalta la previsión de crecimiento hasta el 4.5 % en 2026, y posteriormente converja a su tendencia de largo plazo del 5 %.

Además, la visita al país durante dos días por parte de una delegación bipartidista de legisladores estadounidenses, encabezada por el congresista Brian Mast, republicano de la Florida y presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

«Es otro espaldarazo a la gestión del presidente Abinader, al reconocer la estabilidad política y social en dominicana», apuntó Rojas.

La comisión de los congresistas de EUA, que se reunió con el mandatario y varios altos funcionarios dominicanos, estuvo integrada, aparte de Mast, por el representante de Michigan, Indiana, Pensilvania, Washington, Florida y de California, acompañada por la embajadora de los USA en el país, Leah F. Campos.

«Eso refleja un amplio apoyo bipartidista en Washington para fortalecer los lazos con el país caribeño y abordar los desafíos compartidos en el Caribe».

«Es que el presidente Abinader no se detiene en gobernar a favor del pueblo, y podemos citar en los últimos días la entrega de RD$150 millones en créditos a través de Promipyme con tasas preferenciales a través de Promipyme».

«La suma de $RD50 millones para impulsar infraestructuras en el municipio Licey al Medio; el anuncio oficial del presidente de las anheladas soluciones a problemas de alcantarillado, agua potable y electricidad en Higüey. También en materia de educación, salud, obras públicas, deportes, cultura».