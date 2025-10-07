SANTO DOMINGO.- El politólogo Roberto Santana Sánchez inició los trabajos formales al frente de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) con la promesa de trabajar para mejorar el sistema carcelario del país.

Durante un breve acto encabezado por el procurador adjunto Rodolfo Espiñeira Ceballos, primer sustituto de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, Santana Sánchez confió en que el Sistema Penitenciario podrá fortalecerse en esta etapa de transición hacia el nuevo Ministerio de Justicia.

En el acto estuvo presente el saliente titular de la DGSPC, Roberto Hernández Basilio, quien pasará al equipo del Estado que trabaja el tema de la reforma policial.

Puedes leer: Fuerza del Pueblo responde a Abinader: “La deuda actual no se usa para pagar gobiernos anteriores»

Santana Sánchez, quien dirige actualmente la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep), también forma parte de la Academia Regional Penitenciaria y del Foro Internacional de Expertos Penitenciarios.

Encabezó el proceso de instauración del “Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria”, que inició en 2003 y operó hasta 2016 como un gran piloto extendido para dar paso a un sistema penitenciario único.

Además, impulsó la creación de la Escuela de Estudios Penitenciarios, hoy Instituto Superior Especializado de Estudios Penitenciarios y Correccionales (ISEEPC).

Es politólogo y profesor emérito de la UASD, institución en la que se desempeñó como rector, decano y profesor titular en las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas y Humanidades.