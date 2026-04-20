Los motoconchos de Santo Domingo Norte cobraban entre 300 y 400 pesos por trayecto a los usuarios que buscaban un transporte alterno para llegar a sus respectivos destinos.

Al menos en el municipio de Santo Domingo Norte, los motoconchos “hicieron su agosto y diciembre” en pleno abril con el caos de este lunes en el Metro de Santo Domingo, el cual dejó a miles de pasajeros sin opciones y obligados a pagar hasta cinco veces más de la tarifa habitual.

Los motoconchistas de esta localidad cobraban entre 300 y 400 pesos por trayecto a los usuarios que buscaban un transporte alterno para llegar a sus respectivos destinos. En días normales, solo se pagan entre 100 y 150 pesos, por lo que los pasajeros tuvieron que destinar una cifra extra significativa fuera de sus presupuestos a inicio de esta semana laboral. El viaje es más económico cuando funciona el metro: 25 o 35 pesos.

En términos simples, un viaje que normalmente no cuesta más de 150 pesos llegó a duplicarse, triplicarse e incluso quintuplicarse. Algunos pasajeros terminaron pagando el doble de lo usual, mientras otros pagaron tres, cuatro o hasta cinco veces más por el mismo recorrido.

“Y, eso, que te estoy cobrando barato. 400 pesos esta barato para cómo está el día”, le respondió esta mañana un montoconcho a una pasajera que trataba negociar con él, para que la llevara a su destino en Cristo Rey.

La situación se tornó crítica desde las primeras horas de la mañana en estaciones como Mamá Tingó, en Villa Mella, Santo Domingo Norte, donde largas filas y la desesperación marcaron el inicio de la jornada laboral para cientos de ciudadanos que quedaron varados sin previo aviso.

Sin autobuses de apoyo ni suficiente transporte alternativo, los motoconchos se convirtieron en la única salida rápida, consolidando un escenario donde la demanda superó ampliamente la oferta y permitió la imposición de tarifas arbitrarias.

“Hoy hicieron su agosto y diciembre en abril”, expresó un usuario afectado, mientras otros denunciaban que, además de los altos precios, muchos conductores seleccionaban a los pasajeros según la distancia o el pago ofrecido.

En horas de la mañana los servicios de las plataformas digitales tampoco eran opciones, ya que se encontraban en “dinámico”. Es decir, los viajes tenían precios “muy altos”, los cuales alcanzaban hasta los 700 pesos.

El episodio vuelve a evidenciar la fragilidad del sistema de movilidad urbana ante fallas del metro y la ausencia de planes de contingencia efectivos, donde la necesidad inmediata de transporte termina traduciéndose en aumentos desproporcionados que impactan directamente a la población trabajadora.