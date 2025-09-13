Jarabacoa. – Un conductor y sus dos acompañantes sobrevivieron de manera milagrosa luego de que una gran roca cayera sobre su camioneta mientras transitaban por la carretera La Vega–Jarabacoa, en un hecho ocurrido la mañana de este sábado.

El desprendimiento de la roca ocurrió en una curva de la avenida del Puerto, cuando el vehículo se dirigía hacia Jarabacoa. La piedra impactó directamente la parte delantera de la camioneta, a muy poca distancia del parabrisas.

A pesar de lo aparatoso del accidente, los tres ocupantes resultaron únicamente con heridas leves, según informaciones preliminares. Fueron asistidos en el lugar por otros conductores y trasladados a un centro de salud para evaluación médica.

Aunque no se han ofrecido detalles oficiales sobre las causas del desprendimiento, las condiciones climáticas, la pendiente de la montaña y la falta de protección en ciertos tramos podrían haber contribuido al suceso.

La carretera La Vega–Jarabacoa es una de las vías más transitadas por turistas nacionales y extranjeros, pero también es conocida por su vulnerabilidad a deslizamientos de tierra y caída de rocas, especialmente en temporadas de lluvias.

Las autoridades exhortan a los conductores a extremar las precauciones al circular por esta vía montañosa, especialmente en las zonas cercanas a laderas descubiertas y curvas pronunciadas.

Seguridad vial en carreteras de montaña

Este incidente reaviva el debate sobre la necesidad de monitoreo constante, instalación de mallas de protección, y mantenimiento preventivo en carreteras con riesgo de deslizamientos, como es el caso de la que conecta La Vega con Jarabacoa.

Hasta el momento, no se ha informado sobre el cierre parcial o total de la vía, pero se espera una evaluación técnica por parte de las autoridades de Obras Públicas y del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).